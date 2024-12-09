Prof. Dr. Sina Akşin ve eşi Tülin Akşin Vatan Partisi'ne katıldı

Atatürk Devrimciliği ve Cumhuriyet tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sina Akşin, yakın dönem Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Akşin ailesinin Vatan Partisi’ne katılımını, partinin Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan duyurdu.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ve beraberindeki parti heyetinde yer alan Vatan Partisi MYK Üyesi Avukat Nusret Senem ile partinin Çankaya İlçe Başkanı Emre Can, Sina Akşin ve eşi Tülin Akşin'i ziyaret etti.

'ŞAM'IN DÜŞMESİ ATATÜRKÇÜLÜĞE DARBE'

Utku Reyhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sina Akşin'in mesajını da duyurdu. Buna göre Akşin partili olma kararını şu sözlerle açıkladı: “Şam'ın düşmesi, Atatürkçülüğe büyük bir darbedir. Bu durumda Atatürkçülüğün kalesi Vatan Partisi'ne destek olmak için partiye üye oldum. Zor zamanlarda, çetin dönemlerde Türk devrimciliği elini taşın altına sokar.”

'ÖRNEK BİR PIRLANTA'

Reyhan, Aydınlık'a yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti: “Prof. Dr. Sina Akşin, Jön Türklerden günümüze uzanan Türk Devrimciliğinin en seçkin aydınlarından biri. Ürettiği eserler, özellikle Cumhuriyet öncesi döneme ışık tutan en temel başvuru kaynakları arasında. Ülkemizin yetiştirdiği üretken, titiz, bilimsel disiplini ve ahlakı ile örnek bir pırlanta. Hepimiz onun eserlerini okuyarak büyüdük. Böyle bir değerin Partimize katılmasından büyük onur duyuyoruz. Aslında ideolojik ve siyasi olarak onlarca yıldır aynı yerdeydik, şimdi resmen de aynı çatıda buluştuk. Türkiye'nin ve bölgemizin zor zamanlardan geçtiği, tehlikelerle karşı karşıya olduğu bir dönemde sorumluluk alması, aslında tüm vatansever aydınlarımız için de bir örnek teşkil ediyor.”