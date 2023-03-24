Rauf Denktaş'ın Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf'tan: "Emperyalizmle savaşan lider Perinçek'e bir imza"

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Can Karadut'un sunduğu Ulusal Özel’ programına katılan Rauf Denktaş'ın Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı Adaylığı için imza çağrısı yaptı.

KKTC'nin tanınması gerektiğini Türkiye'de zikreden ilk lider Doğu Perinçek'tir" ifadelerini kullanan Yusuf çağrısında şunları kaydetti:

- Sayın Perinçek'in adaylığı için 100.000 imza gerekiyor ama aday olması için de 100.000 neden vardır. Şimdi tabii 100.000 nedeni saymaya kalkarsak sabahı buluruz burada. Dolayısıyla ben sadece Kıbrıs bağlamında neden aday olması gerektiğini anlatmak istiyorum. Emperyalizmin tuzaklarıyla, planlarıyla yıllardır savaşan lider sayın Perinçek'tir. Ben Perinçek'i 2002 yılında Annan planının yani Kıbrıs Türk'ünü yok etmek için ortaya konan planın Türk tarafına sunulduğu gün tanıdım. Ulusal Kanal ekranlarına davet edildim. Aynı gün yani Kıbrıs Türkü'nün anavatan Türkiye'deki öncü cephelerinden olan Ulusal Kanal ekranlarından o gün tanıdım. Bu planın Kıbrıs Türkünü uçuruma götüreceğini anlatma fırsatı duyduğumuz yakaladığımız bir ortamda sayın Perinçek'i tanıdım. O günden beri de kendisinin bize devamıza sahip çıktığına her fırsatta şahit oldum. Denktaş'a karşı rahmetli ebedi liderimize karşı emperyalizmin kurduğu o tuzaklarda sayın Perinçek omuz omuza sayın Denktaş'la direndi. "Dayan Denktaş Yanındayız" mitingleri yaptık. Sizler de hepiniz oradaydınız. Sayın Perinçek'in husus bağlamında verdiği mücadele büyüktür. O Annan Planı'nın, o rezil plandan hemen sonra sayın Perincek artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini Türkiye'de zikreden ilk liderdir. Herkes Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmaz gelin masada federasyona razı olun dedikleri dönemde inatla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımlanabileceğini söyledi ve hiç yılmadı.