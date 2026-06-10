Rusya Başkonsolosu Kalachev'den Vatan Partisi'ne ziyaret

Ankara ve Moskova hattındaki jeopolitik iş birlikleri, bölgesel güvenlik politikaları ve Karadeniz eksenindeki stratejik dengeler yakından takip edilirken, İstanbul önemli bir diplomatik kabule ev sahipliği yaptı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Rusya Başkonsolosu Kalachev'den Vatan Partisi'ne ziyaret
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Rusya Federasyonu’nun yeni İstanbul Başkonsolosu Alexander Kalachev, göreve başlamasının ardından siyasi partiler ve sivil toplum temsilcileriyle yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’i İstanbul’da ziyaret etti. Görüşmede küresel dengelere yönelik kurumsal mesajlar öne çıktı.

Ziyaret kapsamında Başkonsolos Alexander Kalachev’e Rusya diplomatik misyonundan üst düzey isimler eşlik etti. Kabulde, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Aysur Belekova ve Protokol Ataşesi Fedor Zeziulin de hazır bulundu.

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