Rusya Başkonsolosu Kalachev'den Vatan Partisi'ne ziyaret

Rusya Federasyonu’nun yeni İstanbul Başkonsolosu Alexander Kalachev, göreve başlamasının ardından siyasi partiler ve sivil toplum temsilcileriyle yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’i İstanbul’da ziyaret etti. Görüşmede küresel dengelere yönelik kurumsal mesajlar öne çıktı.

Ziyaret kapsamında Başkonsolos Alexander Kalachev’e Rusya diplomatik misyonundan üst düzey isimler eşlik etti. Kabulde, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Aysur Belekova ve Protokol Ataşesi Fedor Zeziulin de hazır bulundu.