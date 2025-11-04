Saadet Partisi’nden 6’lı Masa açıklaması “Geçmişe ilişkin hiçbir pişmanlığımız yok”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 6’lı masaya dair tartışmalarla ilgili geçmişte yapılan hiçbir ittifaktan pişmanlık duymadıklarını söyledi. Arıkan, gelecek seçimler için “blok olarak hareket etmeyi doğru bulmayanlardanım” değerlendirmesi yaptı.

Arıkan, aralarında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’ın da yer aldığı medya temsilcileriyle Medya Dayanışma Toplantısı kapsamında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“DEMİRTAŞ ÇOKTAN SERBEST BIRAKILMALIYDI”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına ilişkin konuşan Arıkan,

“Selahattin Demirtaş’ın özgürlüğünü hâlâ hukuki pencereden değil, son bir yıl içindeki müzakereler üzerinden değerlendiriyoruz. Bu bir yıllık müzakerede acaba bir uzlaşı sağlanıp Selahattin Demirtaş serbest bırakılır mı? Ama hiç kimse şuna bakmıyor: Hukuki anlamda bu adam 10 yıldır cezaevinde yatıyor. Ceza alsa bile bu süre zaten bunu karşılardı tartışmasından ziyade… Tartışmalar, ‘terörsüz Türkiye’ başlığı altındaki konulara indirgeniyor. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Selahattin Demirtaş şu ana kadar çoktan serbest bırakılmalıydı ve siyaset sahnesinde yer alabilmeliydi.” ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞE İLİŞKİN HİÇBİR PİŞMANLIĞIMIZ YOK”

1 Ekim’de TBMM açılışında ve Beştepe’deki 29 Ekim resepsiyonunda eski 6’lı masa ortaklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana gelmeleri üzerine başlayan tartışmalara da değinen Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile “uyumlu bir işbirliği yürüttüklerini” söyledi.

Arıkan, “Partimizin 56 yıllık tarihinde Ecevit, Demirel, Türkeş, Edibalı ve Çiller dönemlerinde çeşitli koalisyonlar yaptık. En sonunda Altılı Masayı kurduk, o dönemde yapılması gerekenler yapıldı. Geçmişe ilişkin hiçbir pişmanlığımız yok.” dedi.

Seçimlerin muhtemelen 2027 yılında yapılacağını belirten Arıkan, “Çalışmaları toplantılarla sürdüreceğiz. Ancak, kamuoyu önünde ‘onunla yaparım, bunları yapmam’ demektense, ilke ve prensipler üzerinden yürümeyi daha doğru buluyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

“BLOKLA HAREKET ETMEYİ DOĞRU BULMAYANLARDANIM”

Bir gazetecinin “Parlamento veya dışındaki partiler bir bloka dönüşebilir mi?” sorusuna Arıkan, “Ben blokla hareket etmeyi doğru bulmayanlardanım. 2014, 2018 ve 2023’te üç halk oylaması ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Üç seçimin sonucu da aynı şekilde çıktı; iktidarın bloğu yüzde 52, muhalefet bloğu yüzde 48 aldı. Bu yeni dönemde blokla hareketin 2023’te netice almadığını gördük. Bloktan ziyade, iktidarın ve ana muhalefetin politikalarından hoşnut olmayan ciddi bir kitle var. Biz Saadet Partisi olarak o hoşnut olmayan kitleye bir adres oluşturma gayretinde olacağız.” yanıtını verdi.

“MEDYA REKLAMLA TERBİYE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Arıkan, medya üzerindeki ekonomik ve siyasi baskılara da dikkat çekti. Saadet Partisi Genel Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Arıkan, gazetecilerin zor koşullarda halkı doğru bilgiye ulaştırma çabasını vurguladı.

Arıkan, “Medya reklamla terbiye edilmeye çalışılıyor. Gazeteciler işten çıkarılıyor, oto-sansür uygulamak zorunda kalıyor. Özgür basın demokrasinin temel unsurlarından biridir.” dedi.

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, "Terörsüz Türkiye” ve Abdullah Öcalan ile ilgili süreçlere ilişkin de şöyle konuştu:

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' DİYE İŞE BAŞLARSAK, OLAY ÇIKMAZA GİRER

'Terörsüz Türkiye' kısmına gelince, ben 1 Ekim 2024'te Sayın Bahçeli bu süreci başlattığında ve sonraki dönemde süreçle ilgili açıklamalar yaptığında hep şunu söyledim: Başlık yanlış. 'Terörsüz Türkiye' diye işe başlarsak, olay çıkmaza girer. Yani sadece Türkiye'nin demokratik olması için önündeki engel terör değil; birçok sıkıntı var. İşte bugün buradaki birçok arkadaşımızın mağduriyetleri gibi, basının önündeki engeller gibi birçok sorun var. Sadece PKK üzerinden, sadece terörü bitirmek üzerinden bu komisyon faaliyet yaparsa, bunun sağlıklı olmadığını söylemiştim.

Cumhuriyet tarihimizin 102. yılındayız ve bu 102 yıl boyunca birçok badire atlattık. Sıkı yönetimler gördük, darbeler gördük, fail meçhuller yaşadık, muhtıralar gördük, e-darbeler gördük, birçok şey yaşadık. Eğer iyi niyet varsa, eğer iktidar samimiyse, bütün bunlar masaya gelsin: Türkiye'deki tüm mağduriyetler, medyanın mağduriyeti, KHK'lılar, Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri… Bütün bu mağduriyetler masaya gelsin, o zaman çözüm gelecektir.

Ben bugün, hâlâ bir yıl geçmesine rağmen Öcalan üzerinden bu tartışmaların yürütülmesini ve sadece PKK'nın silah bırakması üzerinden bu tartışmaların yapılmasını sağlıklı bulmuyorum. Arkadaşlarımız komisyonlara bunu defaatle ifade ediyor, bizler de defaatle ifade ediyoruz. Öcalan'ın dinlenip dinlenmemesi, ona umut hakkı verilip verilmeyeceği tartışmalarını da, Türkiye'nin problemlerini çözüm anlamında yetersiz tartışmalar olarak değerlendiriyorum. Nasıl ki Selahattin Demirtaş, suni tartışmalar üzerinden 10 yıl boyunca cezaevinde kalmak durumunda bırakıldıysa, bugün Öcalan'ın serbest kalması veya komisyona gelip orada cümleler kurması tartışmalarını da yersiz buluyorum.