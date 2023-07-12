Saadet ve Gelecek Partisi ilk toplantısını yaptı! Gündemlerinde NATO vardı
CHP listelerinden Meclis'e giren Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ilk grup toplantısını yaptı. İki genel başkanın gündeminde de NATO vardı. Davutoğlu Bosna Hersek'in üyeliğini gündeme getirerek NATO'nun daha da genişlemesini savundu.
CHP listelerinden Meclis'e girdiler. Ayrı grup kurdular. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gündeminde NATO vardı. Karamollaoğlu şunları söyledi:
- Biz sizi NATO'ya girmenize vesile olalım siz de AB'ye girmemize borçlarımızın ertelenmesine vesile olun. AB'ye muhtaç değildik fakat o da seçimden önce imiş. Merak ediyoruz, iki ülkenin NATO üyeliğine Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak mı büyük Ortadoğu Projesi Başkanı olarak mı evet demek zorunda kaldınız? Her adımınız ve kararınızla BOP destek veriyorsunuz bir türlü de vazgeçmiyorsunuz. Bu dönemde BOP hem ülkemiz hem de dünyanın barışı için en büyük tehdittir. Kurana yönelik saldırılara göz yuman ülkenin NATO üyeliğine onay vermek ne anlama geliyor hakikaten çok zor idrak etmek.
Davutoğlu ise NATO'nun genişlemesine destek verdi. Davutoğlu şunları söyledi:
- İsveç'in üyeliği konuşuldu bugünlerde Bosna Hersek'in NATO üyelik eylem sürecinde dondurulmuş iken masaya koymanız gereken asıl mesela Bosna Hersek'in üyeliğinin tamamlanmalıdır. NATO üyeliği ile birlikte toprak bütünlüğü teminat altına alınacaktır. Peki, ne tavır koydunuz Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına karşı İsveç’le ilgili olarak, bunların tavrı yok, bunların duruşu yok, bunların tarihi mirasa sahip çıkması yok, bunların manevi mirasa sahip çıkması yok. Bunlar, sadece çıkarlarına ve şahsi egolarına sahip çıkarlar.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi