Saadet ve Gelecek Partisi ilk toplantısını yaptı! Gündemlerinde NATO vardı

CHP listelerinden Meclis'e girdiler. Ayrı grup kurdular. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gündeminde NATO vardı. Karamollaoğlu şunları söyledi:

- Biz sizi NATO'ya girmenize vesile olalım siz de AB'ye girmemize borçlarımızın ertelenmesine vesile olun. AB'ye muhtaç değildik fakat o da seçimden önce imiş. Merak ediyoruz, iki ülkenin NATO üyeliğine Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak mı büyük Ortadoğu Projesi Başkanı olarak mı evet demek zorunda kaldınız? Her adımınız ve kararınızla BOP destek veriyorsunuz bir türlü de vazgeçmiyorsunuz. Bu dönemde BOP hem ülkemiz hem de dünyanın barışı için en büyük tehdittir. Kurana yönelik saldırılara göz yuman ülkenin NATO üyeliğine onay vermek ne anlama geliyor hakikaten çok zor idrak etmek.