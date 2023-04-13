Sadullah Ergin'in kirli sicili

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde 5 yıl süreyle kurum avukatı olarak çalıştı. 1995 yılında istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik yaptı.

efah Partisi ve Fazilet Partisinde Hatay İl Başkanı olarak görev yaptı. 1999 yerel seçimlerde Fazilet Partisinden Antakya belediyesi Başkan Adayı olarak seçimlere girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Kurucu İl Başkanı oldu. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. dönem milletvekili genel seçimlerinde 1. sıradan Hatay milletvekili olarak TBMM'ye girdi.