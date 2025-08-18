Samsun’da CHP’de şok olay: Delege seçiminde kavga, beyin kanaması geçirdi!

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen delege seçiminde meydana geldi. Kavga sırasında darbe alan Ayhan Abdik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyata alındı, beyin kanaması durduruldu ve yoğun bakıma kaldırıldı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kavga ile bağlantılı olarak B.K. ve S.K., Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. CHP yetkilileri, hastanede Abdik’i ziyaret ederek ailesiyle görüştü. Ziyarette CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin ve CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ yer aldı.

Günaydın, açıklamasında, “Ayhan kardeşimizin durumu dün geceye oranla çok daha iyi. İyi haberlerini almak en büyük dileğimiz. Bu tür bir olayın partimiz içinde yaşanması asla kabul edilemez. Meseleyi en ince ayrıntısına kadar araştıracağız ve yapılması gereken her şey yapılacaktır” dedi.

CHP Parti Meclis Üyesi Hikmet Erbilgin ise, “Kongre süreçleri dayanışma ve erdem üzerine kuruludur. Atakum’da yaşanan olay partimiz açısından kabul edilemez. Tüm yönleriyle araştırıp, genel başkanımıza ve MYK’ya rapor sunacağız” ifadelerini kullandı.