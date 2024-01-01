Samsun’da İYİ Parti’den İstifa Eden 11 Kişi AK Parti’ye Geçti

Samsun’da İYİ Parti’den istifa eden 11 kişi, düzenlenen törenle AK Parti’ye katıldı.

Samsun’da İYİ Parti’den İstifa Eden 11 Kişi AK Parti’ye Geçti
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İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve bir dönem grup başkanvekili olarak da görev yapan Alper Aydemir ile İYİ Parti’den istifa eden 11 kişi, düzenlenen törenle AK Parti’ye katıldı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İl Başkanlığında düzenlenen programda Alper Aydemir ile Turgay Özel, Hanefi Özmen, İbrahim Berkan Yetkin, Yusuf Aydemir, İshak Kolcu, Burcu Özel, Melek Kablan, Görkem Kablan, İsmail Ceran, Murat Fırat Ceran ve Erkan Ayyıldız’a rozetlerini taktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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