Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak kimdir? Hasan Şıldak hangi görevlerde bulundu?

1969 yılında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğan Hasan Şıldak, ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

1994 yılında Çanakkale Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği kariyerine adım attı. Adaylık dönemi boyunca Denizli-Çardak ve Çanakkale-Eceabat ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. İngiltere'de mesleki inceleme ve dil eğitimi amaçlı 8 ay süren bir süreci tamamladı.

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK KİMDİR?

Dönem Kaymakamlık Kursu sonrasında, 1997-2007 yılları arasında Antalya-İbradı ve Kars-Selim Kaymakamlığı, Adıyaman Vali Yardımcılığı ve Denizli-Çal Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2007 yılında Mülkiye Müfettişliği, 2010 yılında ise Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. 2011'de Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'ndan Yüksek Lisans derecesi aldı.

NERELERDE GÖREV ALDI ?

2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, demokrasiye müdahale eden darbelerin ve muhtıraların incelenmesi amacıyla oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda görev aldı. Daha sonra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluş aşamasında kurumsal mevzuat ve taşra teşkilatının oluşturulmasında yer aldı.

2016-2017 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2017-2018 yılları arasında Başbakanlık bünyesinde yer alan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu üyesi olarak çalıştı.

Mayıs 2018'den Haziran 2020'ye kadar Burdur Valisi olarak görev yaptı. Haziran 2020'de Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Balıkesir Valisi olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Hasan Şıldak, Balıkesir'deki görevine 18 Haziran 2020 tarihinde başladı.