Seçim 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak?
2023 seçimleri için kısa bir zaman kala, seçimin 2. tura kalması halinde ne zaman yapılacağı sorgulanmaya başladı. Seçimin ilk turunda yeterli oy çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ise seçim 2. tura kalacak. Peki, seçim 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak? İşte gün gün ikinci tur seçim takvimi.
Seçim 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arayan yüz binlerce kişi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan 2023 seçim takvimini merak ediyor. 13. Cumhurbaşkanı için 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde, ilk turda oy çoğunluğu sağlanamazsa seçim 2. tura kalacak. Peki, seçim 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak?
SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN YAPILACAK?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim takviminin ardından, seçimin ikinci tura kalması halinde yapılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2023 seçimlerinde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde, seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.
2023 SEÇİMLERİ İKİNCİ TUR TAKVİMİ
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:
15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN YAPILACAK? (2023 SEÇİM TAKVİMİ)
18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.
19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.