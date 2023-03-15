Seçim güvenliği İHA, dron ve uçaklarla sağlanacak

"SEÇİM GÜVENLİĞİNİ ÜC NOKTADA ELE ALIYORUZ"

Dikkat ve özenle sorumluluklarını hep birlikte yerine getireceklerini bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

- Seçim halkımızın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları Bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır. Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı şekilde, herhangi bir aksiliğe, aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir. Birliğimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun tedbiri elden bırakmamak gerektiği düşüncesiyle bu toplantıları düzenliyoruz.