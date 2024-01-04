Seçim Maratonu Hızlandı! AK Parti'den CHP'ye Partilerin Seçim Hazırlıkları

Yerel seçim için adaylık çalışmaları hız kazandı. Ak Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları merakla bekleniyor. Kulislerde isimler konuşulurken iki büyükşehir için aday isminin açıklanacağı tarih belli oldu.

AK Parti iki büyük şehir için adaylarını 7 Ocak’ta açıklayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Ocak günü de geri kalan şehirlerin adaylarını açıklayacaklarını duyurdu.

Ankara ve İstanbul adaylarını duyuran CHP’de ise birçok şehirde adaylık krizi var. Aydın, Tekirdağ, Mersin ve İzmir adaylarının henüz açıklanmaması dikkat çekiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel de seçimlerde güç toplamak için mekik dokuyor. Özel ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında yapılan görüşmede yerel seçim için iş birliği sinyalleri verildi.

Özgür Özel, DEM Parti ile seçimler için yaptığı görüşmeleri ise “bu kadar oy alan bir partiyle görüşmek çok normal” sözleriyle meşrulaştırmaya çalıştı.

Özel, seçimlerdeki iş birliği için “Bir belediyeyi Ak Parti ve MHP’ye hediye etmezler” diyerek topu aralarında soğuk rüzgarlar esen İyi Parti’ye attı. Seçimlere tek gireceğini açıklayan İyi Parti yerel seçim çalışmaları kapsamında sahaya inecek.