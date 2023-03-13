Seçim takvimi o tarihte başlayacak

Türkiye seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı.

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Seçim takvimi başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkacnı Ahmet Yener, seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener şunları söyledi:

- Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde, seçim başlangıç takviminin başlangıç tarihi olarak 18 mart 2023 tarihi belirlenmiştir.
- Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışması da devam etmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yüksek seçim kurulu # seçim
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