Seçim takvimi o tarihte başlayacak
Türkiye seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı.
Seçim takvimi başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkacnı Ahmet Yener, seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener şunları söyledi:
- Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde, seçim başlangıç takviminin başlangıç tarihi olarak 18 mart 2023 tarihi belirlenmiştir.
- Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışması da devam etmektedir.
Kaynak: Anadolu Ajansı"Yavaş ve İmamoğlu aynı anda iki görevi yapamazlar" "HÜDAPAR ile iş birliği cinayettir" Karamollaoğlu'dan seçmene hakaret Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu