Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı: Süreç gün gün nasıl işleyecek?
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verecek.
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.
Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:
18 Mart Cumartesi
Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimine ait parametreler Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) tanımlanacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listeler Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanacak ve listeler düzenlenecek.
Oy kullanılacak gümrük kapıları ve yurt dışı temsilcilikler ilan edilecek. Yurt dışı geçici ilçe seçim kurulları, yurt dışı sandık kurulları, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etme süreci başlayacak.
19 Mart Pazar
Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday
gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları başlayacak.
YSK tarafından siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacakları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listeler ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmeye başlanacak. Ön seçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.
20 Mart Pazartesi
Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu saat 17.00'de sona erecek. YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesi tamamlanarak, saat 23.00 itibarıyla eksiklikler ve adaylıkları reddedilenler adaylara bildirilecek.
Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğü, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılacak ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi yapılacak. Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci başlayacak.
Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmaları bitirilecek ve kurullarda görev alacaklara tebligat yapılacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi tamamlanacak. Ön seçim yapacak siyasi partiler üye kayıt defterlerini ilgili ön seçim ilçe seçim kuruluna teslim edecek. Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına verme süresi sona erecek.