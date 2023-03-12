Seçime hangi partiler katılacak?
üksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip 36 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete yayımlandı. İşte o partiler.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip 36 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete yayımlandı. İşte o partiler.
• Adalet Birlik Partisi,
• Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Parti,
• Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi,
• Büyük Birlik Partisi,
• Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi
• Demokrasi ve Atılım Partisi
• Demokratik Sol Parti
• Demokrat Parti
• Emek Partisi
• Gelecek Partisi
• Genç Parti
• Güç Birliği Partisi
• Hak ve Özgürlükler Partisi
• Halkın Kurtuluş Partisi
• Halkların Demokratik Partisi
• Hür Dava Partisi
• İYİ Parti
• Memleket Partisi
• Millet Partisi
• Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi
• Saadet Partisi
• Sol Parti
• Türkiye Değişim Partisi
• Türkiye İşçi Partisi
• Türkiye Komünist Hareketi
• Türkiye Komünist Partisi
• Vatan Partisi