Seçime hangi partiler katılacak?

üksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip 36 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete yayımlandı. İşte o partiler.

# seçim 2023 # seçim # ysk
Seçime hangi partiler katılacak? - Resim: 1 1 8

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip 36 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete yayımlandı. İşte o partiler.

• Adalet Birlik Partisi,

• Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Parti,

• Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi,

• Büyük Birlik Partisi,

Seçime hangi partiler katılacak? - Resim: 2 2 8

• Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi

• Demokrasi ve Atılım Partisi

• Demokratik Sol Parti

• Demokrat Parti

• Emek Partisi

• Gelecek Partisi

• Genç Parti

• Güç Birliği Partisi

Seçime hangi partiler katılacak? - Resim: 3 3 8

• Hak ve Özgürlükler Partisi

• Halkın Kurtuluş Partisi

•  Halkların Demokratik Partisi

• Hür Dava Partisi

• İYİ Parti

• Memleket Partisi

• Millet Partisi

Seçime hangi partiler katılacak? - Resim: 4 4 8

• Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi

• Saadet Partisi

• Sol Parti

• Türkiye Değişim Partisi

• Türkiye İşçi Partisi

• Türkiye Komünist Hareketi

• Türkiye Komünist Partisi

• Vatan Partisi