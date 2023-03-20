Seçmen listeleri askıya çıktı: 14 Mayıs'a kadar süreç nasıl işleyecek

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak.

Seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular başladı.

14 MAYIS'A KADAR SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için 100 bin imza gerekiyor. O imzalar 22-27 Mart arasında ilçe seçim kurullarında toplanacak.

Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son gün ise 23 Mart.

OY PUSULALARI İÇİN YSK'DA KURA ÇEKİLECEK

Siyasi partilerin seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini teslim tarihi 9 Nisan'da sona erecek. Milletvekili kesin aday listeleri 19 Nisan'da ilan edilecek.

SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR

Seçmen listeleri ilçe seçim kurullarınca bugün askıya çıkarıdı. Listeler 2 Nisan'da askıdan indirilecek. Adres değişiklik işlemlerini henüz tamamlayamayan depremzede seçmenler de bu tarihe kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Hasta ve engellilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesi için başvurular bugün başlayacak. 'Seyyar sandık kurulu talep formu' ile muhtarlıklara müracaat yapılacak.