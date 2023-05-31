Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktı

Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktı
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HDP’nin cezaevindeki Eski Eş Genel Başkanı Selahatttin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum." Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle.
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