Selçuk Sarıyar’dan CHP açıklaması: "Cumhuriyet Halk Partisi yeniden geliyor"

CHP İstanbul örgütünün genç ve İstikbal vaad eden İBB önceki dönem Başkan vekili Selçuk Sarıyar partili dostları ile CHP ‘nin geleceği hakkında fikir alışverişi yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini tekrar beyan etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Selçuk Sarıyar’dan CHP açıklaması: "Cumhuriyet Halk Partisi yeniden geliyor"
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Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden birine atıfta bulunan Sarıyar, "Kıbrıs Harekatının Dışişleri Bakanı, ortanın solu hareketinin fikir babası rahmetli Turan Güneş Hoca’nın da dediği gibi CHP'ye verilecek zarar devlete verilecek zarardır." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK'ÜN EMANETİNE KİMLER SAHİP ÇIKACAK?

Geçmişteki duruşlarının gelecekte de süreceğini belirten Sarıyar, ''Atatürk'ün emaneti sahipsiz değildir. Partimize dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ulusal kurtuluş savaşımızdan başlayarak 103 yıl boyunca bu ülkenin tarihinde imzası olan bir parti. Bağımsızlığın, çağdaşlaşmanın, kalkınmanın, demokrasinin, insan emeğine saygının bayrağı olan bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi yeniden geliyor.'' ifadelerini kaydetti.

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