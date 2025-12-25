Ses ve görüntü kayıtları sonrası CHP’li Hakan Keskin görevden alındı

CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin, işe alım karşılığında para talep ettiğine ilişkin görüntü ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine tedbirli olarak görevden alındı.

Ses ve görüntü kayıtları sonrası CHP’li Hakan Keskin görevden alındı
Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir teşkilatında önemli bir gelişme yaşandı.
Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin, sosyal medyada yayılan ses ve görüntü kayıtları nedeniyle görevden alındı.

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

KAYITLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Köybaşı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve partimizin tüzel kişiliğini zan altında bırakan görüntüler, Balıkesir İl Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıda detaylı şekilde değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin ve Altıeylül İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk görevlerinden alınmış ve kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmelerine karar verilmiştir.

102 yıllık köklü geçmişimize yakışır etik değerlere bağlı, yurttaşlarımızın güvenini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz. Kurucu değerlerimizden taviz vermeden, eşitlik ve adalet temelinde mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Keskin hakkında disiplin sürecinin devam ettiği belirtildi.

