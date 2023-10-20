Sevan Nişanyan ABD'yi Baş Düşman İlan Etti! "Doğu Perinçek Haklıymış"

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sonrası kapatılan Taraf Gazetesinin yazarı Sevan Nişanyan, firari olarak yaşadığı Karadağ’da Serbestiyet sitesine konuştu. Nişanyan, ABD tehlikesi konusunda uyarılarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in haklı çıktığını söyledi; “yıllarca Amerikan propagandasının etkisiyle kendimizi kandırdık” ifadelerini kullandı. ABD’nin çöküşte olduğunu kabul etti.

Doğu Perinçek uzun yıllardan beri NATO'nun, ABD’nin, AB’nin Türkiye açısından bir tehlike olduğunu, zararlı olduğunu savunur. Haklıymış. Uzun yıllar boyunca Amerikan propagandasının etkisiyle kendimizi kandırdık. Türkiye’ye demokrasi gelecek, efendim çağdaş dünyanın önderi bunlardır, biz de çağdaş dünyaya katılacağız falan. Böyle bir hadise yok. ABD ve NATO dünyanın başına musallat olmuş bir beladır, bir çetedir. Azgın bir emperyal harekettir. Tek ayak üzerinde fazla ileri gittikleri için yenilgiyle karşı karşıyalar.

Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef alan açıklamaları ile tepki toplayan Sevan Nişanyan, Türkiye'de cezaevinden kaçarak sığındığı Yunanistan'da “istenmeyen kişi” ilan edilmiş ve tutuklanmıştı. Nişanyan, Yunanistan’da ülkeyi terk etmek koşuluyla serbest bırakılmasının ardından Karadağ’a yerleşmişti. Sevan Nişanyan’ın, 2013 yılında da Hz. Muhammed’e hakaretten 13,5 ay hapis cezası bulunuyor.