Sierra Nevada Corporation'ın sahibi Özmen ailesi: Başarı hikayesi mi, karanlık ilişkiler ağı mı?

- Değerli dostlar, gelin şu Sierra Nevada'yı biraz konuşalım. Hani şu Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı peşkeş çekeceği Özmen Ailesi'nin şirketi. Acaba parlak bir başarı hikayesi mi, yoksa karanlık bir ilişkiler ağı mı? Şaşıracaksınız...

- Özmen Ailesi, Sierra Nevada (SNC)'yı 1994'te satın almış. Başta 15 kişilik dar bir ekipken, yıllar içinde 3 bin çalışanlı dev bir şirkete dönüşmüş. Şimdilerde milyar dolarlık bir servete sahipler. Fakat pek de öyle parlak bir fikre sahip değiller. Peki bu "başarı" nasıl geldi?