Sierra Nevada Corporation'ın sahibi Özmen ailesi: Başarı hikayesi mi, karanlık ilişkiler ağı mı?
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Atatürk Havalimanı’nı vereceğiz' dediği Özmen ailesinin CIA’ye çalıştığı ortaya çıktı. Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan, Sierra Nevada Corporation'ın sahibi Özmen ailesinin sicilini tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkardı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sierra Nevada Corporation (SNC) ile birlikte Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay merkezi yapacaklarını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Atatürk Havalimanı’nı vereceğiz' dediği Özmen ailesinin CIA’ye çalıştığı ortaya çıktı. Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan, Sierra Nevada Corporation'ın sahibi Özmen ailesinin sicilini tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkardı. Başarı hikayesi mi, karanlık ilişkiler ağı mı? İşte Kadan'ın o çarpıcı yazısı:
- Değerli dostlar, gelin şu Sierra Nevada'yı biraz konuşalım. Hani şu Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı peşkeş çekeceği Özmen Ailesi'nin şirketi. Acaba parlak bir başarı hikayesi mi, yoksa karanlık bir ilişkiler ağı mı? Şaşıracaksınız...
- Özmen Ailesi, Sierra Nevada (SNC)'yı 1994'te satın almış. Başta 15 kişilik dar bir ekipken, yıllar içinde 3 bin çalışanlı dev bir şirkete dönüşmüş. Şimdilerde milyar dolarlık bir servete sahipler. Fakat pek de öyle parlak bir fikre sahip değiller. Peki bu "başarı" nasıl geldi?
- Çiftin alametifarikası, kurdukları siyasi ilişkilerde. Özmen'ler, 2000'lerde Nevada Valisi'yle yakın ilişki kurdular. Kongre üyesi de olan Vali Gibbons, Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin başkanıydı. 500 milyon dolara yakın işi Özmen'lere bağladı.
- Bu sayede Sierra Nevada, 5 yılda değerini katladı. Ama bu ilişki tepki de topladı. Özmen'ler Vali'ye para akıtıyor, eşini Antalya'da tatile getiriyordu. Hatta Vali'nin eşi Dawn Gibbons, Sierra Nevada'da danışman olarak 35 bin dolar maaşla işe başlamıştı. İnceleme başlatıldı.