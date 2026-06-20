Silivri Belediye Başkanvekilliğine CHP'li Yalçın Ekici seçildi

Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması neticesinde tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden el çektirilmesi, ilçenin idari yönetiminde zorunlu bir değişikliği beraberinde getirdi. Makamın boş kalması üzerine, belediye başkanlığına vekalet edecek yeni ismi belirlemekle görevli olan Silivri Belediye Meclisi, bugün sabah saat 10.00'da özel bir gündemle bir araya geldi.

CUMHUR İTTİFAKI ADAY ÇIKARMADI

Başkanvekilini belirlemek üzere başlayan meclis oturumunda siyasi partilerin tutumları da netleşti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu, oylama için kendi sıralarından Yalçın Ekici’yi resmi aday olarak meclise sundu. Karşı cephede yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grupları ise bu kritik seçim oturumunda herhangi bir aday göstermemeyi tercih etti.

Adaylık sürecinin tamamlanmasıyla birlikte meclis üyeleri sandık başına gitti. Toplam 25 kişinin katılım sağladığı meclis oylamasının sonuçlarına göre, tek aday olarak seçime giren CHP’li Yalçın Ekici geçerli oyların 20'sini alarak Silivri Belediye Başkanvekili seçildi.

Gerçekleştirilen oturumdaki tasnif sonucunda, sandıktan çıkan diğer 5 oyun ise meclis kayıtlarına boş oy olarak geçtiği açıklandı.