Sinan Ateş davasında yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin görülen davada gelişme yaşandı. 10 Ekim'deki karar duruşmasında, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Mustafa Ensar Aykal, Serdar Öktem'in dosyalarını ayırmıştı. Öktem ve Aykal, ayrılan dava dosyası kapsamında 6 Şubat 2025'te ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Mahkeme, Öktem ve Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

Mahkeme, sanıkların cep telefonu şifrelerini vermekten "imtina" etmeleri ve şifrelerin temini için ABD'den bulunulan adli yardım talebine yaklaşık bir yıldan önce cevap verilmeyeceği gerekçesiyle, tutuklu sanıkların da bulunduğu dosyanın sürüncemede kalmaması için bu kararı almıştı.

MAHKEME KARARI

Tetikçi Eray Özyağcı: ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası...

Tolgahan Demirbaş: ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet

Azmettirici Doğukan Çep: ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet

Vedat Balkaya: ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası

Suat Kurt: ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası.

Mustafa Uzunlar: ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl

Aşkın Mert Gelenbey: ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl

Murat Can Çolak: 'tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl

Emre Yüksel: 'tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl

Alper Atay: suçluyu kayırma suçundan 2 yıl

Mahkeme 5 sanık hakkında da beraat kararı verdi. Zekeriya Asarkaya, Ufuk Köktürk, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy beraat etti.