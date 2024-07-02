Sivas katliamının 31. yılında Perinçek'ten açıklama: "Gladyo tertipleri son bulmuş değildir"
Sivas’taki Madımak Oteli katliamının 31. yılında açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, '31 yıl sonra bugün, Türkiye’nin milli devlet birikiminin, etnik, mezhepsel bölünme planları ve kaos senaryolarını boşa çıkardığını gördük. Ancak Gladyo tertipleri son bulmuş değildir.' dedi.
2 Temmuz 1993’te tertiplenen Sivas’taki Madımak Oteli katliamının üzerinden 31 yıl geçti. Bir Gladyo tertibi olan katliamda ikisi otel çalışanı 35 insanımız hayatını kaybetti. Acı günün 31. yılında açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Partimizin seçkin üyelerinden Şair Metin Altıok ve Hasret Gültekin de içlerinde olduğu aydınlarımız, bıraktıkları mirasla 31 yıl sonra da bilinçlerimize ve önümüzdeki görevlere ışık tutuyor. Özlem ve saygıyla anıyoruz." dedi.
Perinçek'in açıklamaları şöyle:
- 2 Temmuz Madımak yangını da 5 Temmuz 1993'te Kemaliyemizin Başbağlar Köyü'nde 33 hemşehrimi kurşuna dizen PKK saldırısı da, ABD-İsrail merkezli Gladyo tertibidir. 31 yıl sonra bugün, Türkiye’nin milli devlet birikiminin, etnik, mezhepsel bölünme planları ve kaos senaryolarını boşa çıkardığını gördük. Ancak Gladyo tertipleri son bulmuş değildir. Madımak’taki ve Başbağlardaki canlarımıza karşı sorumluyuz. ABD-İsrail merkezli tertiplerin karşında Milli Devletimizi zaaflarından kurtaracak, Üretim Devrimini yapacak, Üreticilerin Milli Hükümetini kurmak görevimiz var. Vatan Partisi görevinin başındadır. Madımak’taki canlarımızın şiirlerini, türkülerini ve Başbağlar’da kaybettiğimiz köylülerimizin erdemlerini, özlemlerini yarına taşıyacağız.