Sivas katliamının 31. yılında Perinçek'ten açıklama: "Gladyo tertipleri son bulmuş değildir"

2 Temmuz 1993’te tertiplenen Sivas’taki Madımak Oteli katliamının üzerinden 31 yıl geçti. Bir Gladyo tertibi olan katliamda ikisi otel çalışanı 35 insanımız hayatını kaybetti. Acı günün 31. yılında açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Partimizin seçkin üyelerinden Şair Metin Altıok ve Hasret Gültekin de içlerinde olduğu aydınlarımız, bıraktıkları mirasla 31 yıl sonra da bilinçlerimize ve önümüzdeki görevlere ışık tutuyor. Özlem ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Perinçek'in açıklamaları şöyle: