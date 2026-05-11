Siyasette "Afyon" depremi: Burcu Köksal CHP üyeliğini e-Devlet'ten sildi!

Siyasetin başkent kulislerini sarsan en sıcak gelişme Afyonkarahisar’dan geldi. Yerel seçimlerin ardından ismi en çok tartışılan figürlerden biri olan Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, CHP ile bağlarını e-Devlet üzerinden kopardığı iddiası gündemde

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Siyasette "Afyon" depremi: Burcu Köksal CHP üyeliğini e-Devlet'ten sildi!
Yayınlanma:

Gazeteci Sinan Burhan’ın kamuoyuna duyurduğu bilgiye göre, Burcu Köksal CHP üyeliğini e-Devlet üzerinden sonlandırdı. Kulislerdeki asıl bomba ise bu istifanın zamanlamasıyla ilgili: Köksal’ın yarın (Salı) gerçekleştirilecek olan AK Parti Grup Toplantısı'na katılarak bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti rozetinin takılacağı öne sürülüyor.


MECLİS ÜYELERİ DE "YOL AYRIMINDA"

İddialar sadece Belediye Başkanı ile sınırlı kalmıyor. Burcu Köksal ile birlikte hareket ettiği belirtilen 6 CHP’li belediye meclis üyesinin de partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına geçeceği konuşuluyor.

İstifa iddialarının gölgesinde CHP Genel Merkezi de sessiz kalmadı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Burcu Köksal’ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından "kesin ihraç" istemiyle ve tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı. Bu hamle, partinin Köksal ile köprüleri tamamen attığının ve sürecin hukuki boyutunun da işletileceğinin resmi ilanı oldu.

Ankara'da Pakistan rüzgarı: Marka-e-Haq'ın Birinci Yılında "Egemenlik" mesajı!Ankara'da Pakistan rüzgarı: Marka-e-Haq'ın Birinci Yılında "Egemenlik" mesajı!Dış Politika
Egemen Bağış’tan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dair önemli açıklamalarEgemen Bağış’tan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dair önemli açıklamalarGündem
Afyonkarahisar chp
Günün Manşetleri
İran ABD'nin taleplerini "mantık dışı" bulup reddetti
Dolandırıcıların 936 Milyonluk oyunu bozuldu!
Kurban Bayramı öncesi "KKKA" alarmı!
Kültür ve Turizm Bakanlığından 3 yeni halk plajı
İkinci el araç satışında kurallar değişiyor
Tam 11 yıl sonra geri dönüyor!
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak?
FETÖ operasyonda şoke eden ayrıntılar
Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!
20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!
Çok Okunanlar
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Gazete manşetleri 11 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 11 Mayıs Pazartesi
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Galatasaray’da şampiyonluk sonrası ayrılık gündemi! Galatasaray’da şampiyonluk sonrası ayrılık gündemi!
Benzine zam mı geldi? İşte 11 Mayıs Pazartesi il il güncel akaryakıt pompa fiyatları Benzine zam mı geldi? İşte 11 Mayıs Pazartesi il il güncel akaryakıt pompa fiyatları