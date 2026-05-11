Siyasette "Afyon" depremi: Burcu Köksal CHP üyeliğini e-Devlet'ten sildi!

Gazeteci Sinan Burhan’ın kamuoyuna duyurduğu bilgiye göre, Burcu Köksal CHP üyeliğini e-Devlet üzerinden sonlandırdı. Kulislerdeki asıl bomba ise bu istifanın zamanlamasıyla ilgili: Köksal’ın yarın (Salı) gerçekleştirilecek olan AK Parti Grup Toplantısı'na katılarak bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti rozetinin takılacağı öne sürülüyor.



MECLİS ÜYELERİ DE "YOL AYRIMINDA"

İddialar sadece Belediye Başkanı ile sınırlı kalmıyor. Burcu Köksal ile birlikte hareket ettiği belirtilen 6 CHP’li belediye meclis üyesinin de partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına geçeceği konuşuluyor.

İstifa iddialarının gölgesinde CHP Genel Merkezi de sessiz kalmadı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Burcu Köksal’ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından "kesin ihraç" istemiyle ve tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı. Bu hamle, partinin Köksal ile köprüleri tamamen attığının ve sürecin hukuki boyutunun da işletileceğinin resmi ilanı oldu.