Siyasette kritik hamle: Özgür Özel ve 5 vekil için fezleke gündemde

CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da aralarında bulunduğu altı milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başta olmak üzere altı milletvekili hakkında hazırlanan toplam 11 fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle sunulan fezlekelerde, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA DÖRT AYRI FEZLEKE

ANKA'ya göre, sunulan fezlekelerden dört tanesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlandı. Diğer fezlekeler ise CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt (2 fezleke), TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık (2 fezleke), DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban hakkında hazırlandı.

TBMM Başkanlığı, fezlekeleri Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale etti. Komisyonun, milletvekilleri hakkındaki fezlekeleri görüşüp karara bağlaması bekleniyor.

Gelişmelerin ardından CHP Grubu, Karma Komisyon’a resmi başvuru yaparak Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekelerin içeriğini talep etti. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve komisyonun ne yönde karar alacağı merakla bekleniyor.

