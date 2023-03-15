Siyasi partilerde milletvekili aday adaylığı süreci başladı

Siyasi partilerde milletvekili aday adaylığı süreci başladı. AK Parti, MHP ve CHP milletvekili aday adaylık başvurularını parti genel merkezlerinde alıyor. Milletvekili aday adaylığı başvuruları için son tarihler de belirlendi.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirlemesinin ardından siyasi partilerde milletvekili aday adaylığı süreci başladı.

MHP'de 28’inci Dönem Milletvekilliği aday adaylığı süreci için MHP genel merkezinde kayıt kabul masaları kuruldu. Aday adaylığı başvurusunda bulunan ilk isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

MHP milletvekili aday adaylığı için yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmayacak. Başvuru aidatı olarak 3 bin lira ödenecek. MHP’de aday adaylığı başvuru süreci 21 Mart 2023 Salı günü saat 17'ye kadar devam edecek.

AK Parti’de ise milletvekili aday adaylığı 13 Mart’ta başladı. Milletvekili aday adayı olacak kişiler, başvuru aidatlarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına yatıracak.

Bağışlar, yetişkinler için 20 bin lira, kadın ve genç adaylarımız için 10 bin lira, engelli adaylarımız için de 5 bin lira şeklinde olacak.


AK Parti’de milletvekilliğinden istifa etmesi gerekenlere 16 Mart Perşembe günü saat 17'ye süre tanındı. Milletvekili aday adayı olmak isteyenler için de son tarih belirlendi.


Aday usul ve esasları kapsamında, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkez nezdinde alınması kararı verildi. Aday müracaatlarının 16 Mart Perşembe günü saat 21.00'e kadar devam edeceğini karara bağladık.


CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular 13 Mart’tan itibaren CHP genel merkezinde yapılıyor. CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücret 30 bin lira olarak belirlendi. Başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.

20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak. Deprem bölgesinde bulunan illerden başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.

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