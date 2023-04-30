Bugüne kadar siyasi partilere hazineden kaç para verildi?
Siyasi partiler faaliyetlerini sürdürmek için bağış, aidat, gayrimenkul gelirleri ve parti etkinliklerinden elde edilen gelirleri kullanabiliyor. 1965 yılından beri hazine tarafından siyasi partilere destek veriliyor. Peki bugüne kadar siyasi partilere verilen hazine yardımı ne kadar?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na 16 Ekim'de sunulan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda siyasi partilere Hazine'den 645 milyon lira ödenek ayrılmıştı. Bu rakam 2023 yılı için 4.5 milyar liraya çıktı.
SİYASİ PARTİLERE VERİLECEK HAZİNE YARDIMI NASIL BELİRLENİYOR?
Siyasi partiler faaliyetlerini sürdürmek için bağış, aidat, gayrimenkul gelirleri ve parti etkinliklerinden elde edilen gelirleri kullanabiliyor.
Fakat bunların yetersiz kalması nedeniyle Türkiye'de 1965 yılından beri Hazine tarafından siyasi partilere destek veriliyor.
Siyasi partiler kanuna göre en son parlamento seçimlerime katılmış ve genel barajı aşmış partilere toplamda her yıl o yılki genel bütçe gelirlerinin 5 binde ikisi oranında ödeme yapılıyor.
1965 yılında siyasal partileri düzenlemek üzere TBMM’ye sunulan Tasarıda (Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı) ve Tasarının Millet Meclisinde benimsenen ilk biçiminde, siyasal partilere devlet tarafından yardım yapılmasına ilişkin her hangi bir hüküm yer almamaktaydı. Yardımı öngören ifadeler, Tasarıya, “partilerin faaliyetlerini mali bakımdan güçlü baskı gruplarının etkisinden kurtarma” ve “partilerin düşünce partileri olarak gelişebilmeleri için gerekli araştırma, inceleme ve fikir 38 yayma teşkilatını kurabilmelerini sağlama” gerekçeleriyle Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunda eklendi.
Seçim kararının ilan edilmesiyle AK Parti’ye 1.3 milyar, CHP’ye 695.9 milyon, HDP’ye 359.7 milyon, MHP’ye 341 milyon, İYİ Parti’ye ise 306.1 milyon lira ilave hazine yardımı yapılacak. Böylece gelecek yıl AK Parti’ye toplam 1 milyar 961.3 milyon lira, CHP’ye 1 milyar 43,9 milyon TL, hakkında kapatma davası bulunan HDP’ye Anayasaya aykırı biçimde 539.5 milyon TL, MHP’ye 511.5 milyon TL, İYİ Parti’ye de 459.2 milyon TL hazine yardımı yapıldı.