Siyasi partilerin seçim çalışmaları hızlandı

Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimleri için 81 il ve İstanbul’un ilçelerindeki adaylarını açıkladı.

AK Parti’nin, Yeniden Refah Partisi ile iş birliği görüşmeleri ise olumlu gitmiyor. Yeniden Refah Partisi, AK Parti arasındaki görüşmelerin kesildiği açıklasa da üç büyük il için kapıyı kapatmadığı biliniyor.

CHP 200 ADAY AÇIKLAYACAK

CHP’de ise yerel seçim süreci tartışmaları gölgesinde ilerliyor. Artvin Şavşat CHP’li Belediye Başkanı Nihat Acar, ilçe örgütü tarafından siyasi lince uğradığını belirterek istifa etti.

DEM Parti ile temaslarını sürdüren CHP’nin, gelecek hafta 200 adayını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan İyi Parti de adaylarını açıklamaya devam ediyor. Parti kurmayları İstanbul adayının 10 gün içinde, Ankara adayının ise açıklanmasının şubat başında olabileceğini belirtiyor.