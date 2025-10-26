Son dakika: Erdoğan - İmralı heyeti görüşmesinde tarih değişikliği!

Siyasi kulislerde yakından takip edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti arasındaki görüşmenin takviminde son dakika değişikliği yapıldı. Daha önce 28 Ekim Salı günü yapılması planlanan görüşmenin ertelendiği ve yeni tarihin 30 Ekim Perşembe olarak belirlendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti, bu görüşmeyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üçüncü kez resmi olarak bir araya gelmiş olacak. DEM Parti heyetinde yer alacak isimlerin ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar olduğu teyit edildi. İki siyasetçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

13 YIL ARADAN SONRA İLK TEMAS NİSAN'DA OLMUŞTU

Erdoğan ile İmralı Heyeti arasındaki temaslar, uzun bir aranın ardından bu yıl yeniden başlamıştı. Heyetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ilk görüşme, tam 13 yıl aradan sonra ilk resmi temas olma özelliğini taşıyordu.

10 Nisan tarihinde gerçekleşen bu ilk görüşmede, o dönemki heyette Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı. Heyet, Erdoğan ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

Taraflar arasındaki ikinci resmi görüşme ise 7 Temmuz tarihinde yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmıştı. Bu ikinci görüşmedeki heyette Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alırken, görüşmeye hükümet kanadından AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. Yaklaşık bir saat süren bu görüşme, sürecin devamlılığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmişti. Şimdi gözler, 30 Ekim Perşembe günü yapılacak üçüncü görüşmeye çevrildi.