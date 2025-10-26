Son dakika: Erdoğan - İmralı heyeti görüşmesinde tarih değişikliği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyeti ile Salı günü yapması beklenen kritik görüşmenin tarihinde bir değişiklik yaşandı. Gözlerin çevrildiği buluşmanın yeni tarihi belli olurken, bu görüşme taraflar arasındaki üçüncü resmi temas olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Son dakika: Erdoğan - İmralı heyeti görüşmesinde tarih değişikliği!
Yayınlanma: Güncellenme:

Siyasi kulislerde yakından takip edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti arasındaki görüşmenin takviminde son dakika değişikliği yapıldı. Daha önce 28 Ekim Salı günü yapılması planlanan görüşmenin ertelendiği ve yeni tarihin 30 Ekim Perşembe olarak belirlendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti, bu görüşmeyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üçüncü kez resmi olarak bir araya gelmiş olacak. DEM Parti heyetinde yer alacak isimlerin ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar olduğu teyit edildi. İki siyasetçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

13 YIL ARADAN SONRA İLK TEMAS NİSAN'DA OLMUŞTU

Erdoğan ile İmralı Heyeti arasındaki temaslar, uzun bir aranın ardından bu yıl yeniden başlamıştı. Heyetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ilk görüşme, tam 13 yıl aradan sonra ilk resmi temas olma özelliğini taşıyordu.

10 Nisan tarihinde gerçekleşen bu ilk görüşmede, o dönemki heyette Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı. Heyet, Erdoğan ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

Taraflar arasındaki ikinci resmi görüşme ise 7 Temmuz tarihinde yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmıştı. Bu ikinci görüşmedeki heyette Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alırken, görüşmeye hükümet kanadından AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. Yaklaşık bir saat süren bu görüşme, sürecin devamlılığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmişti. Şimdi gözler, 30 Ekim Perşembe günü yapılacak üçüncü görüşmeye çevrildi.

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada!Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada!Dünya
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi!Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi!Gündem
recep tayyip erdoğan DEM Parti
Günün Manşetleri
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi!
PKK tüm güçlerini Türkiye'den çekeceğini duyurdu
O yollar bugün trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar açıklandı!
İstanbul'un 4 ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı!
Kamala Harris yeniden aday mı oluyor?
“Türkiye’siz bir denklem kurulamıyor”
“Yarın tarihi bir adım atacağız!”
Hem eski hem yeni fiyat etiketlerde belirtilecek
İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı!
Putin–Trump görüşmesi yapılacak mı?
Çok Okunanlar
Bim 28 Ekim Salı kataloğu yayımlandı! Bim 28 Ekim Salı kataloğu yayımlandı!
Altın fiyatlarında pazar sabahı son durum ne? Altın fiyatlarında pazar sabahı son durum ne?
Asgari ücrette geri sayım! 2026 maaşı ne kadar olacak? Asgari ücrette geri sayım! 2026 maaşı ne kadar olacak?
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada! Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada!
Hem kar hem fırtına hem sel uyarısı! Hem kar hem fırtına hem sel uyarısı!