Hakan Bayrakçı'dan imza çağrısı: "Perinçek aday olursa vatandaşın görüşü sahaya yansır"

SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu ve Başkanı Hakan Bayrakçı, 100 bin imza süreciyle ilgili Aydınlık'a değerlendirmelerde bulundu. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Türkiye'ye önemli hizmetleri olmuş ve milli duruşundan taviz vermeyen bir lider olduğunun altını çizen Bayrakçı, şunları söyledi:

- İsmi bilinen ve düşünceleri birçok kesim tarafından ilgiyle takip edilen Doğu Perinçek, Fatih Erbakan gibi liderlerin cumhurbaşkanı adayı olması önemli. Doğu Perinçek, milli görüşleriyle tanınan ve Türkiye'ye önemli hizmetleri olmuş bir lider. İktidarın doğru yaptığı işlere destek vermiş, yanlışları da çekinmeden eleştirmiştir. Yaşamı mücadelelerle doludur. Uzun yıllar hapis yatmış ama görüşlerinden, milli duruşundan taviz vermemiştir.

"VATANDAŞLAR DESTEK VERMELİDİR"

Hakan Bayrakçı, Doğu Perinçek'in 100 bin imza barajını geçmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: