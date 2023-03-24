Hakan Bayrakçı'dan imza çağrısı: "Perinçek aday olursa vatandaşın görüşü sahaya yansır"
Araştırma şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 100 bin imza ile cumhurbaşkanı aday olmasının Türkiye'nin yararına olacağını söyledi, “Vatandaşın görüşleri objektif olarak sahaya yansır.” dedi.
SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu ve Başkanı Hakan Bayrakçı, 100 bin imza süreciyle ilgili Aydınlık'a değerlendirmelerde bulundu. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Türkiye'ye önemli hizmetleri olmuş ve milli duruşundan taviz vermeyen bir lider olduğunun altını çizen Bayrakçı, şunları söyledi:
- İsmi bilinen ve düşünceleri birçok kesim tarafından ilgiyle takip edilen Doğu Perinçek, Fatih Erbakan gibi liderlerin cumhurbaşkanı adayı olması önemli. Doğu Perinçek, milli görüşleriyle tanınan ve Türkiye'ye önemli hizmetleri olmuş bir lider. İktidarın doğru yaptığı işlere destek vermiş, yanlışları da çekinmeden eleştirmiştir. Yaşamı mücadelelerle doludur. Uzun yıllar hapis yatmış ama görüşlerinden, milli duruşundan taviz vermemiştir.
"VATANDAŞLAR DESTEK VERMELİDİR"
Hakan Bayrakçı, Doğu Perinçek'in 100 bin imza barajını geçmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:
- Cumhurbaşkanı adayları arasında olması Türkiye'nin yararına olacaktır. Yapılacak seçimin seviyeli geçmesi için de mutlaka 100 bin imzayı toplamalı ve aday olmalıdır. Bu konuda vatandaşlar destek vermelidir. Seçim kampanyası sırasında vatandaşın görüşlerinin objektif olarak yansıtılması, seçimin güvenliği açısından, seçimin önemi açısından da gereklidir.