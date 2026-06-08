Sorocçu Kavala'dan İmamoğlu ve Özel'in yeni partisi için finans talebi

İstanbul Taksim'deki bir lokantada milletvekilleriyle yapılan gizli toplantının perde arkasında neler konuşuldu?

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Sorocçu Kavala'dan İmamoğlu ve Özel'in yeni partisi için finans talebi
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Ankara, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun kuracağı yeni parti iddialarıyla çalkalanıyor. Trend Haber’den Erdal Kılıç’ın yaptığı özel habere göre; yeni parti hazırlıkları kapsamında siyaset dünyasında taşları yerinden oynatacak kritik bir görüşme gerçekleştirildi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 9 yıldır Silivri Cezaevi’nde bulunan Osman Kavala’yı 5 Haziran günü ziyaret ederek maddi destek talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

Trend Haber muhabiri Erdal Kılıç'ın ulaştığı ayrıntılara göre, Sezgin Tanrıkulu bu kritik cezaevi ziyareti için Adalet Bakanlığı’ndan özel izin aldı. 5 Haziran günü yapılan görüşmede, kurulması planlanan yeni partinin mali altyapısı masaya yatırıldı. Tanrıkulu’nun, Batı fonlarıyla ilişkileri bilinen Kavala’dan kurulacak yeni parti için açıkça finans desteği istediği iddia edildi. Haberde yer alan iddialara göre Sezgin Tanrıkulu, yakın çevresine yaptığı açıklamada Osman Kavala’nın bu talebe sıcak baktığını ve yeni parti projesine gerekli maddi desteği sağladıklarını ifade etti.

ET LOKANTASINDA MİLLETVEKİLLERİYLE GİZLİ ZİRVE

Silivri Cezaevi’ndeki Kavala ziyaretinin hemen ardından hareketlilik İstanbul'a taşındı. Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Taksim’de sahibi olduğu Kevok Et Lokantası’nda bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekilleriyle yaptığı bu özel toplantıda görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Tanrıkulu, 'Sorosçu' Osman Kavala’nın yeni kurulacak parti projesine finansal destek vereceğini meslektaşlarına aktardı.

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