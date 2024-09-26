Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Kıbrıs tartışması: Özgür Özel terk etti

Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dünya genelinde en fazla sığınmacıyı barındıran ülke olduğunu belirterek, bu durumun ülkesinde birçok soruna yol açtığını ifade etti.

“Türkiye’yi sığınmacı sorunu ile yalnız bırakırsanız, Avrupa daha büyük bir tehditle karşılaşır,” diyen Özel, bu sorunun Avrupa’nın da önemli bir meselesi haline geleceğini belirtti.

Toplantıda, Kıbrıs Rum Kesimi AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı “işgal” olarak nitelendirdi. Özel, bu açıklamanın ardından toplantıdan ayrıldı. Ancak daha sonra geri dönerek, “Adanın tamamı alınsa işgal olurdu. Savaşı değil, barışı konuşmalıyız,” şeklinde konuştu.