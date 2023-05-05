Soylu'dan gündem yaratan açıklama: "Altılı Masa ilk toplantısını Batı'ya raporladı"

İçişleri Bakanı, ABD Başkanı Joe Biden'ın bir konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaya destek verilmesine işaret ettiğini de hatırlattı.

- Bundan 4 ay önce, Türkiye'ye gelen bir içişleri bakanına özel görüşmede, bunun nasıl olduğunu kendi ülkesinin büyükelçisinin hangi haltları karıştırdığını söyledim.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV’de canlı yayına katıldı. Soylu, altılı masanın bir Avrupa Birliği Büyükelçisini seçim politikalarıyla ilgili bilgilendirmesini gündeme getirdi. Büyükelçiyi bilgilendiren kişinin CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Ünal Çeviköz olduğunu söyleyerek iddiasına ilişkin yeni bir ayrıntı paylaştı.

- Ses kaseti var. İlgilinin şu anda birçok beyanat veren bir ilgilinin gidip resmi bir yetkili, genel başkanın yetkilisi olarak gidip ilgili ülkenin büyük elçisi ile görüşmesi.

Soylu, bir ajanlık faaliyeti yapıldığını da işaret etti.

- Bu ses kaydını dinledim. Burada sadece gidip bir ziyaret söz konusu değil. 'Siz buna ne diyorsunuz?' diyor. Bu seçim sonrası yaşanacaklar tüm modellemelerin kararı konuşuluyor.

Süleyman Soylu, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçilmeden önce yaptığı bir konuşmayı da video ile hatırlattı. Biden’ın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaya destek verilmesi için muhalefete çağrı yaptığını kaydetti.

- Biden bu konuşmasında diyor ki, 'bundan önce yaptıklarımızı beceremedik' 2023 seçiminde biz tüm muhalefeti bir araya getirerek biz 2023 seçiminde bunu sağlamalıyız diyor. Bunu ABD başkanı söylüyor. Erdoğan’ı yenebilecek darbe ile değil de seçim ile…Bu ne demek. Seçimi ikame etmiş. Hangi oyunu kurduysa bugün aynı oyun devam ediyor.

İçişleri Bakanı, Biden’ın Amerikancı darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz’da dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ı aradığını belirtti.

- 15 Temmuz akabinde darbenin faili Amerika'dır dedim. Joe Biden o gün Binali Yıldırım'ı aradı, 'Biz bakanınızın sözlerinden son derece müteessiriz.' dedi. Çünkü darbenin faili bunlar. ABD binlerce TIR, PYD/PKK’ya silah gönderdi. Bizim görevimiz seçmenimize nasıl bir durumla karşı karşıya kaldığımızı ifade etmektir.

Soylu, manda ve himayeyle ilgili Sivas kongresi ve Atatürk örneği de verdi.

- Bundan 104 yıl önce Bir Sivas kongresi yapıldı. Erzurum kongresi yapıldı. Sivas kongresinde tam 7-8 gün Türkiye ABD’ye bağımlı olsun mu olmasın mı tartışması yapıldı. Bunun adı manda ve himaye. Bir kısmı dedi ki kabul edelim. Bir kısmı dedi ki hayır kabul etmeyelim. Çünkü bunu kabul edersek başımıza başka türlü felaketler gelir. Bence iyi de öngörmüşler çünkü Irak’ta olanı görüyoruz. Suriye’de olanı, Afganistan’da olanı görüyoruz. Hiçbir yere bir huzur getirdiği yok. Çok dolu bir adam. Manda ve himaye kabul edilemez diyor.

İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün bir büyükelçiye altılı masa toplantısı tutanağını verdiği yönündeki iddiasına yanıt geldi. İddiayı reddettiğini açıklayan Çeviköz, "Bu tür iddialar, seçim öncesi siyasi bir amaç için yapılan çirkin manipülasyonların bir örneğidir" dedi.