Soylu'dan çarpıcı iddia! CHP içindeki ABD ajanı kim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuk olduğu bir programda CHP içindeki ABD ajanının Ünal Çeviköz olduğunu iddia etti. Çeviköz'ün "Kıbrıs'ta çözümü adadaki iki toplum bulmalı" açıklaması hakkında konuşulurken Soylu, Çeviköz'ün ABD ajanı olduğunu, ABD'ye rapor verdiğini belirtti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuk olduğu bir programda CHP içindeki ABD ajanının Ünal Çeviköz olduğunu iddia etti. Çeviköz'ün "Kıbrıs'ta çözümü adadaki iki toplum bulmalı" açıklaması hakkında konuşulurken Soylu, Çeviköz'ün ABD ajanı olduğunu, ABD'ye rapor verdiğini belirtti.

# süleyman soylu # Ünal Çeviköz

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