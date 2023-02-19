Soylu: "Depremin ilk anından itibaren harekete geçtik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, depremin ilk saatlerinden itibaren birçok bakan, kamu görevlisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gönüllülerle bölgede bulunduklarını, yaraları sarabilmek için hep birlikte mücadele ettiklerini anlattı.



Depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçtiklerini belirten Soylu zorlu hava şartlarına rağmen 9.30’da deprem bölgesine intikal ettiklerini söyledi.



Bakan Soylu, asılsız ihbarlarla ve yalanlarla da mücadele ettiklerinin altını çizdi.