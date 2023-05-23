Soylu’dan İmamoğlu ve Yavaş’a: "Hani nerede çalınan oylar? Her sandığın başında varsınız"

Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49,5 oy aldığını anımsattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 2 milyon 600 bin daha az oy aldığını aktaran Soylu, "Bir de çıktılar, 'Kazandık' dediler. Bu Ankara Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı çıkıp yalan söyledikleri için milletten özür dilediler mi? Hani nerede çalınan oylar? Her sandığın başında varsınız. Kendileri gibi herkesi hırsız zannediyorlar, hırsız. Şimdi kıvırmaya başladılar, işte oylarda bir şey yok. Çünkü Türkiye'nin en güvenli seçimi oldu. Baktılar ki Kandil, PKK, FETÖ, LGBT dikişi tutmadı, şimdi döndüler." değerlendirmesini yaptı.

"BEŞ VAKİT DİNİMİZE HAKARET EDER, ŞİMDİ AYASOFYA'NIN YOLUNU TUTMUŞ"

Soylu, İstanbul'da eski bir il başkanının var olduğuna değinerek, "Neydi ismi, hani şu domuz eti yiyen. Ya kadın diyor ki 'Ben domuz etini severim.' Beş vakit dinimize hakaret eder, şimdi Ayasofya'nın yolunu tutmuş, Ayasofya'nın. Oraya gidecek beş vakit. Ne kadar kıvırırlarsa kıvırsınlar 28 Mayıs'ta derslerini alacaklar ve siyasete de bay bay diyecek Kemal, bay bay." şeklinde konuştu.