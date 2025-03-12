Şükrü Genç, polis ekiplerine teslim oldu! DHKP/C soruşturmasında son durum

İstanbul’da, terör örgütü DHKP/C’ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, polis ekiplerine teslim oldu. Dün düzenlenen operasyonda, adresinde bulunamayan Gençnin teslim olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir "İhtiyaç Komitesi" (İKOM) kurulduğu ve bu komite aracılığıyla örgüte finansal destek sağlandığı tespit edildi. Bu kapsamda 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da yapılan operasyonda, 38 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların ifadeleri alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Şükrü Genç, soruşturma kapsamında firari olarak aranan isimlerden biri olarak dosyada yer alıyordu. Ancak, Genç saat 22:00 sıralarında, avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.