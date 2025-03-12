Şükrü Genç, polis ekiplerine teslim oldu! DHKP/C soruşturmasında son durum

İstanbul’da, terör örgütü DHKP/C’ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, polis ekiplerine teslim oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şükrü Genç, polis ekiplerine teslim oldu! DHKP/C soruşturmasında son durum
Yayınlanma:

İstanbul’da, terör örgütü DHKP/C’ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, polis ekiplerine teslim oldu. Dün düzenlenen operasyonda, adresinde bulunamayan Gençnin teslim olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir "İhtiyaç Komitesi" (İKOM) kurulduğu ve bu komite aracılığıyla örgüte finansal destek sağlandığı tespit edildi. Bu kapsamda 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da yapılan operasyonda, 38 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların ifadeleri alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Şükrü Genç, soruşturma kapsamında firari olarak aranan isimlerden biri olarak dosyada yer alıyordu. Ancak, Genç saat 22:00 sıralarında, avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.

Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçtiCeyhan Nehri'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçtiYurt
Acun Ilıcalı'dan 'yasa dışı bahis' soruşturması hakkında açıklamaAcun Ilıcalı'dan 'yasa dışı bahis' soruşturması hakkında açıklamaGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

belediye başkanı
Günün Manşetleri
"Yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor"
Emekli ikramiyelerinde rakam güncellenecek mi?
Akşener, İmamoğlu'nun danışmanını MASAK'a şikayet etti
Hamilelik tedavisi adı altında sahte işlemler!
Taşıt kredilerinde vade ve oranlar değişti
Altın fiyatlarında hareketlilik!
Sürücüler, dikkat: Uymayan ağır cezalar ödeyecek
Doğu Perinçek'ten Şam-YPG anlaşmasına yorum
"İstanbul Sözleşmesi LGBT'nin Truva atıdır"
İstanbul'da gökyüzü sararıyor
Çok Okunanlar
Benzin ve motorine zam mı geldi? Benzin ve motorine zam mı geldi?
Altın fiyatlarında hareketlilik! Altın fiyatlarında hareketlilik!
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz" Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz"
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi büyüyor! Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi büyüyor!
AFAD ve Kandilli açıkladı: 12 Mart 2025 son depremler listesi AFAD ve Kandilli açıkladı: 12 Mart 2025 son depremler listesi