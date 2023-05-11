Şule Perinçek: "Cumhur İttifakı HÜDA PAR'ı seçerek oy kaybetti"

Vatan Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Şule Perinçek, İstiklal Gazetesi'nden Yusuf Emin'in sorularına cevap verdi. Perinçek, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin yeni yüzyılda nasıl olması gerektiğine karar verileceğini belirtti. Perinçek şunları söyledi:

- Önümüzdeki yüzyıl için nasıl bir Türkiye olması gerektiği konusunda karar vereceğiz. O bakımdan olağanüstü günlerin olağanüstü görevleri var. Geldi kendini de yaptı beni çöz artık diyor. Beni çöz diyor. O sorumlulukla biz de hakikaten nöbette olduğumuz için her zaman bunları çözmek üzere biz göreve hazırız diye söylüyoruz. Bizim diğer partilerden farkımız ne? Elimizde bu çözümün anahtarı var. Bir plan, program, ekonomik açıdan, siyasi açıdan, dış politika açısından hepsini bir bütün halinde... Kimisi diyor ki; işte bilmem kaç lirayı buldun, bilmem kim bana dedi ki selam verdi. Sana şu kadar para veririm. Parayla çözülecek meseleler değil. Evet para var. Ama bu parayı karar verecek merci olması gerekir. Bir nasıl bir merci? Bağımsız başı dik. Onun bunun tayin ettiği bir enerji değil. Karar organı değil. Güçlü bir hükümet lazım. Yani bir baş lazım. Türkiye'ye karar vermek için. Cesaretli karar vermek için

Perinçek, Türkiye'nin yolsuzlukla ilgili şunları belirtti:

- Bir kere o liyakat meselesini tek getiren parti ve programında yazan parti biziz. Özel bir şeyimiz, açıklamamız da var hatta: Kartvizit yok. Söz yok. Hamiline bilmem şey yok filan. Yani bir kere bunu oturtmamız ayıya son dayıya son. Ankara'da dayınız artık biz olacağız biz. Gerçek. Öz dayısı gelmiş olacak artık oraya... Biz iktidara geldiğimizde bütün görevi sorunları çözmek için belli bir insan birikimine ihtiyacınız var. Bu benim adamım, bu senin adamın diye değil, bu işi en iyi kim yaparsa Türkiye'nin bütün birikimli kadrolarını seferber edeceğiz diyorum

Perinçek, Türkiye'nin dış politikasının bir çok sorunda çözüm teşkil ettiğini belirterek şunları söyledi:

- Dış politika meselesi bizim partimizin en önemli getireceği yenilikler. Bir üretim devrimi programımız. O bildirgemiz var. Bir o önemli. Hani başımızın tacı yapacağımız, başımızı dik yaşayabilmek... Öbürü de dış politika meselesidir. Komşularımızla bir kere dost olmak. Bu aynı zamanda ekonominin de gereklerinden biridir. Diyelim İran'da bir litre mazot otuz dört kuruş. Yani bir şişe sudan daha ucuz. İran'la dost olacağız. Yaptırımları bilmem... Amerika öyle dedi diye ben niye düşmanlık yapayım. Ben ona tekstilimi satacağım, meyvemi, sebzemi satacağım. Ve tekstil ürünlerimi satacağım. Suriye, Suriye'yle ben niye kavga edeyim? Eskiden Suriye Arap ülkesinin lider ülkelerinden biriydi. Arap Birliği'ne Suriye bir şey mal sattığımızda bütün Arap birliğine giriyor idi.

Perinçek, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sorununa ilişkin soruya şu şekilde yanıt verdi:

- Suriye'yle oturacağız masanın başına, iki tarafına, diyeceğiz ki, nasıl halledeceğiz bu meseleyi? Sen hangilerini alabilirsin? Hangilerini verebilirsin? Bunları verdiğimizde işte ya eğer zaten Suriye öyle bir kararını da bildirdi biliyorsunuz. Eğer vatana ihanet ve veya cinayet vesaire gibi bir suç işlemediyse biz kimseye şey yapmayacağız bir af çıkardılardı o zaman. Bunları oturup masanın başında sağlıklı bir şekilde görüştüğümüzde meseleleri çözeriz. Burada kalmak isteyenler de kalmaya devam edebilirler. Bir işleri ve güçleri varsa.

Şule Perinçek, Doğu Perinçek-Erdoğan görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

- Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. 15-16 Temmuz'dan sonra vatanın birliğinden bütünlüğünden yana olan ve emperyalizme karşı bir tutum alan bir kim varsa biz bunlarla beraber olabiliriz demiştik. Genel Başkanımızın götürdüğü bir öneri vardı. O zaman ayrı ayrı girelim seçimlere MHP, AK Parti ve Vatan Partisi olarak kendi çizgilerimizi koruyarak ama birleştiğimiz ortak noktalarda daha güçlü olarak. Böyle bir gücün oluşmasından, yani bizim tek şeyimiz de neydi? Bir yeni bir yapı önerilmişti o zaman.

Perinçek sonrasında şöyle devam etti:

- Cumhur İttifakı bizi değil HÜDA PAR'ı tercih etti. Onun oy oranı mı daha fazla? Yo bizden daha az. Üstelik de oy kaybettirdi. Tam tersine HÜDA PAR.

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