Süleyman Soylu açıkladı: "Siyaseti bırakacağım"

Konuşmasında küresel jeopolitik rekabetin etkilerinden bahseden Soylu, dünyada tarihi bir dönemeçten geçildiğini belirtti. Suriye'deki iç çatışmaların sona ermesi halinde bundan en fazla fayda sağlayacak ülkenin Türkiye olacağını ifade eden Soylu, Gazze’deki direnişin sonuçlarına dikkat çekerek mazlumların mücadelesinin yenilmediğini vurguladı.

Soylu, ABD'de Donald Trump'ın başkanlık dönemini dünya açısından yeni bir dönem olarak değerlendirdiğini ve ABD ile Avrupa'daki ekonomik sorunların jeopolitik rekabeti derinleştirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki iki dönem kuralını eleştirerek, bu kuralın uzun vadeli kalkınma ve gelişim için engel teşkil ettiğini ifade etti. Türkiye’nin altyapı projelerini geliştirdiğini belirten Soylu, bu başarıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülebileceğini vurguladı.

Terörle mücadelede Bayraktar İHA ve SİHA'ların kritik rolüne değinen Soylu, terör örgütlerine karşı önemli başarılar elde edildiğini belirtti. Soylu, teröristlerin kullandığı bölgelerin haritalandırılarak imha edildiğini ve bunun mücadelede büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

PKK ve İmralı görüşmelerine ilişkin de konuşan Soylu, örgütün Abdullah Öcalan'ın kurucu aklı olmadan hareket edemeyeceğini ifade etti ve devletin bu konudaki duruşunun net olduğunu vurguladı. Süreçteki liderlerin önemli adımlar attığını söyleyen Soylu, bu adımların Türkiye'nin geleceği açısından belirleyici olduğunu belirtti.

Son olarak siyaseti bırakma kararını dile getiren Soylu, Türkiye’nin kritik bir dönemden geçtiğini ve bu sürecin başarıyla atlatılması için tecrübeye ihtiyaç olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Soylu şunları söyledi: