Süleyman Soylu'dan Özel'e: "Sen önce ayağının nasıl kırıldığını anlat"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'deki konuşmasına yanıt veren eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'CHP Başkanı Özgür Özel'e de ancak böyle bir iftira yakışırdı. Sen önce ayağının nasıl kırıldığını anlat. Ya da daha önce burnunun nasıl kırıldığını anlat.' ifadelerini kullandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Süleyman Soylu'dan Özel'e: "Sen önce ayağının nasıl kırıldığını anlat"
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'deki konuşmasında eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Özel'in "Türkiye'de mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin İçişleri Bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp, İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, halen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var." sözlerine Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.

SOYLU'DAN ÖZEL'E YANIT

Sosyal medya platformu X üzerinden Özel'e yanıt veren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

- CHP'nin sistematik iftiralarıyla asılan Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümünde CHP Başkanı Özgür Özel'e de ancak böyle bir iftira yakışırdı. Sen önce ayağının nasıl kırıldığını anlat. Ya da daha önce burnunun nasıl kırıldığını anlat. Sonra da Savcı Selim Kiraz'ı katleden DHKP-C'nin örgüt yöneticiliğinden hükümlü terörist Selçuk Kozağaçlı'ya nasıl kefil olduğunu ve katil arkadaşını anlat… Ayıptır CHP Genel Başkanlığını seviyene indirme…"
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