Süleyman Soylu'dan Özel'e: "Sen önce ayağının nasıl kırıldığını anlat"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'deki konuşmasında eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Özel'in "Türkiye'de mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin İçişleri Bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp, İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, halen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var." sözlerine Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.

SOYLU'DAN ÖZEL'E YANIT

Sosyal medya platformu X üzerinden Özel'e yanıt veren Soylu, şu ifadeleri kullandı: