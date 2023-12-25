Süleyman Soylu'dan Sırrı Sakık'a Sert Tepki! "PKK'ya Laf Söyle..."

Terör örgütünün siyasi yüzü DEM Parti'nin milletvekili Sırrı Sakık, Meclis kürsüsünde, PKK'nın saldırılarında yitirdiğimiz şehitlerle ilgili konuştu. Sakık, terör örgütü PKK'nın adını anmadığı konuşmasında, PKK açılım sürecinin yeniden başlaması çağrısı yaptı. Sakık'ın konuşmaları üzerine Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Sakık'ın sözlerine sert tepki gösterdi.

Sakık PKK'yı Gizledi, Çözüm Sürecini İşaret Etti

PKK'nın Meclis'teki uzantısı DEM Parti Milletvekili Sakık, yaptığı konuşmada PKK'nın ismini anmazken, Meclis'in Türk askerinin operasyon sahasını genişleten tezkerelere onay vermesini eleştirdi. Sakık, "Oysaki bu çözüm yeri bu parlamento, sürekli tezkerelere onay veren, Anadolu’nun yoksul çocuklarını ölüme gönderen…" ifadelerini kullandı.

DEP Milletvekili Sırrı Sakık PKK'ya tek kelime etmedi.

Sakık, Meclis'te "hamaset" dili yaratıldığını savunarak, "Bunlar geçmişte yaşandı. HDP binalarının nasıl ateşe verildiğini, Kürtçe konuşan ailelerin nasıl kurşunlandığını da biliyoruz. Bu, parlamentodaki hamaset dilinin bir ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Sırrı Sakık ve Süleyman Soylu arasında gerilimli anlar yaşandı.

Sakık, PKK açılımının yeniden başlaması gerektiğini savundu. "Türkiye’nin ihtiyacı olan tek şey barıştır." diyen Sakık, bunun da 2013 yılında yapılan ve Güneydoğu'da PKK'nın etki alanındaki HDP belediyelerinin sözde "özerklik" ilanıyla birlikte "Hendek Operasyonları" ile sonuçlanan PKK açılımına geri dönülerek başarılabileceğini savundu.

Süleyman Soylu'dan Sakık'a Sert Tepki

Sakık'ın konuşmasını yaptığı sırada Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakık'a sert tepki gösterdi. Sakık'ın "Ben sizleri yürekten göreve davet ediyorum. Bu topraklarda barışın inşa olmasını istiyorum" ifadelerini kullandığı sırada Soylu'dan tepki geldi.

Süleyman Soylu'dan Sırrı Sakık'a sert tepki.

Soylu, "Ne göreve davet ediyorsun? Savaş devlet arasında olur. Hadi oradan. Sen kimseyi göreve davet etme, sen PKK'ya laf söyle. Senin kim olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı. Kürsüde bulunan Sakık ve Süleyman Soylu arasında kısa süreli gerginlik çıktı.