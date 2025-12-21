Süleyman Soylu’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Pazarlık yok

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu’nun 3. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hem küresel dengelerdeki değişimi hem de “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AVRUPA KENDİ İÇ SORUNLARINA GÖMÜLDÜ

Konuşmasında küresel dengelere de değinen Soylu, ABD ve Avrupa’nın uzun yıllar dünyaya yön verdiğini ancak artık kendi iç sorunlarına gömüldüğünü savundu. Batı toplumlarının yaşlandığını, üretim ve karar alma kabiliyetlerinin zayıfladığını belirten Soylu, dikkatlerin Çin’e kaydığını söyledi.

Soylu, “Batı’yı asıl zorlayan şey kendi kurduğu düzenin artık yürümemesi. Üretemiyorlar, karar alamıyorlar, yük taşıyamıyorlar. Aradığınızı Batı’ya şu an ulaşılamıyor” dedi.

Uluslararası kurumların etkisiz hale geldiğini, kriz anlarında herkesin kendi hesabını yaptığını savunan Soylu, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde yeniden silahlanma tartışmalarının başlamasının da bu kırılmanın göstergesi olduğunu ifade etti.

“CESUR OLMAYAN SONRA İTİRAZ EDEMEZ”

Türkiye’nin yalnızca kendini korumadığını, aynı zamanda kendi hikâyesini büyüttüğünü söyleyen Soylu, bu süreçte sorumluluğun yalnızca devlete değil, milletin tüm kesimlerine ait olduğunu vurguladı.

Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na, terörle mücadeleden bugüne uzanan sürecin bir hafıza ve şuur meselesi olduğunu belirten Soylu, “Masada olmayan, cesur olmayan sonra itiraz edemez” sözleriyle Türkiye’nin yeni dünya düzeninde aktif bir aktör olması gerektiğini dile getirdi.

“PAZARLIK YOK” MESAJI

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Soylu, bu süreçte herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığını vurguladı. Sürecin geçici ya da taktik bir adım olmadığını ifade eden Soylu, ortaya konulan iradenin Türkiye’nin uzun yıllardır taşıdığı bir yükü sona erdirmeye yönelik olduğunu söyledi.

Soylu, “Üzeri­ne basa basa söylüyorum: Kimseyle pazarlık yok, kimsenin önünde eğilme yok; olamaz da” ifadelerini kullandı.

Bu sürecin ayrışma değil birlik hedefi taşıdığını vurgulayarak, “Bu fedakârlıklar bölünmek için değil, birleşmek içindir. Bu ülkenin çocukları birbirine düşman olmasın, yan yana yürüsün diye yapıldı” dedi.

Türkiye’nin geçmişte dış müdahalelerin planlarıyla ağır bedeller ödediğini hatırlatan Soylu, bu dönemin kapandığını belirterek, “Batı’nın kurduğu oyunlarla, başkasının silahıyla, başkasının hesabıyla bu ülkenin bir daha bölünme korkusu yaşamasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.