Süresiz nafaka kalkacak mı? Adalet Bakanı Tunç açıklama yaptı

AHaber yayınında merak edilen konuları açıklayan Tunç, "Süresiz nafaka kalkacak mı?" sorusuna karşı, "Hem erkeklerin hem kadınların mağduriyet yaşamaması gerek" şeklinde cevapladı. Tunç, konu hakkında şu sözleri söyledi:

"Medeni kanunumuzda 1988 yılına kadar bir yıl süreydi nafaka sonrasında süresiz hale getirildi. Bu konuda tartışmalar çok.

Nafaka alacaklısıyla nafaka borçlusundaki dengeyi de gözetmek gerekiyor. Aslında bu konu aile hukuku ile ilgili bir konu. Geniş bir çalışmamız var. Bilim komisyonumuz şu anda çalışıyor. Özellikle boşanma davalarının nafaka ve tazminat davalarından ayrı tutularak uzun süren boşanma davalarının önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü tarafları mağdur eden bir durum söz konusu. Nafaka ve tazminatla ilgili kararlar geciktiği için bu konuda kara verilemediği için mal ayrılığı nedeniyle ilgili tartışmalar uzun sürüyor bunlar bitmeden de boşanmaya karar verilemediği için her ikisi birden birlikte devam ettiğinde çok uzun süren bir dava söz konusu oluyor. Davalı ve davacı kadını ve erkeği mağdur eden bir durum.

Hem erkeklerin hem kadınların mağduriyet yaşamaması gerek.

İleri yaşta evlenmeleri de mümkün olmuyor. Yeni bir aile kurmaları mümkün olmuyor. Aile hukukunu toptan ele alacak bir düzenlememiz söz konusu olacak."

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI? SÜRESİZ NAFAKA NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Süresiz nafaka hükümleri, belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak karara bağlanmaktadır. Bu bağlamda, süresiz nafakaya hükmedilebilmesi için belirli şartların bulunması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Nafaka Talebinin Olması Gerekliliği: Süresiz nafaka talebi, talepte bulunan tarafça mahkemeye sunulmalıdır. Yani, yoksulluğa düşecek olan eşin nafaka talebi olmaksızın süresiz nafakaya hükmedilemez. Ayrıca, talepte istenen nafaka miktarı da net ve belirgin bir şekilde ifade edilmelidir.

Kusur Durumu: Talepte bulunan eşin, evlilik birliği içerisinde diğer eşe nazaran daha ağır kusurlu olmaması gerekmektedir. Eğer talepte bulunan eşin ağır kusuru bulunuyorsa, süresiz nafaka hükmü verilmez.

Yoksulluğa Düşme Durumu: Talepte bulunan eşin evlilik birliğinin sona ermesi sonucunda yoksulluğa düşecek olması gerekmektedir. Mahkeme, tarafların ekonomik durumunu inceleyerek yoksulluğa düşme olasılığını değerlendirmektedir. Eğer talepte bulunan eş, evlilik süresince sahip olduğu hayat standardını sürdüremeyecek durumdaysa ve mali güce sahip değilse, süresiz nafakaya hükmedilebilir.

Mali Güç Oranı: Süresiz nafaka hükmü, talepte bulunan eşin mali gücüyle orantılı olarak belirlenmelidir. Eğer nafaka talep edilen eşin mali gücü yetersizse, aleyhine süresiz nafaka hükmü verilmez.

SÜRESİZ NAFAKA KALDIRILABİLİR Mİ?

Evlilik birliğinin sona ermesi sonucunda yoksulluğa düşecek olan taraf için hükmedilen süresiz nafaka, belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda zaten kaldırılabilir. Bu koşullar şunlardır:

Yeni Evlilik Durumu: Yoksulluk nafakası alacaklısı, yeni bir evlilik yaparsa, nafaka ödeyen taraf süresiz nafakanın kaldırılması talebinde bulunabilir.

Hayatın Birleştirilmesi: Eş, resmi olarak evli olmasa dahi başka bir kişiyle hayatını evli gibi sürdürüyorsa, nafaka ödeyen taraf süresiz nafakanın kaldırılması talebinde bulunabilir.

Yoksulluk Durumunun Sonlanması: Yoksulluk nafakası alacaklısının yoksulluk durumu sona ererse, nafaka ödeyen taraf süresiz nafakanın kaldırılması talebinde bulunabilir.

Ölüm Durumu: Taraflardan birisi hayatını kaybederse, nafaka ödemesi de sonlanacaktır.

Süresiz nafakanın kaldırılabilirliği, yukarıda belirtilen şartların varlığına bağlıdır. Bu şartlar yerine geldiğinde, süresiz nafaka talebinin sona erdirilmesi veya değiştirilmesi mümkün olabilir.

SÜRESİZ NAFAKA NEDEN VAR?

Anayasa Mahkemesi'nin konu hakkındaki kararına göre, süresiz nafaka demek ölene kadar nafaka demek olmadığı gibi sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir ve ahlaki değerler bu kanun düzenlemesinin temelinde yatar.

İşin özünde, evlilik birliğinin getirdiği sorumluluklar ve şartlardan ötürü evlilik birliği süresince mali görevlerin dışında sorumluluklar ve görevler üstlenerek bireysel mali gücüne yatırım yapamamış eşin; aslında üstlendiği sorumlulukların ev ekonomisine sağladığı katkıya dayanarak, karşı tarafın kusurundan ötürü gerçekleşen evlilik birliğinin sonlanmasından sonra asgari yaşam standardına devam edebilmesi, karşı tarafın kusurundan dolayı mağdur olmaması yatar.