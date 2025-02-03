Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye'ye geliyor

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 4 Şubat’ta Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve güvenliğin tesisi için ortak adımlar değerlendirilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye'ye geliyor
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Türkiye-Suriye ilişkileri, Ahmed Şara'nın Suriye’nin geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ile birlikte yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 4 Şubat Salı günü Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Altun açıklamada; "Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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