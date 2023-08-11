Tamer Karadağlı kimdir? Karadağlı aslen nereli? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'nün hayatı!
Tamer Karadağlı Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atandı! Resmi Gazete'de yayımlanan atama haberi sonrası gözler Karadağlı'ya döndü. Tamer Karadağlı kimdir? Karadağlı aslen nereli? Hangi film ve dizilerde oynadı hep birlikte inceleyelim!
Tamer Karadağlı, Türkiye'nin önde gelen televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol almıştır. 1990'lı yılların sonlarından itibaren çeşitli dizilerde ve filmlerde başarılı performanslar sergilemiştir. En bilinen rolü, "Sıla" adlı televizyon dizisinde canlandırdığı Boran karakteridir. Ayrıca "Aliye," "Bir Istanbul Masalı," "Yabancı Damat" gibi popüler dizilerde de önemli roller üstlenmiştir.
TAMER KARADAĞLI KİMDİR? ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN YILDIZI ASLEN NERELİ?
Tamer Karadağlı, 14 Şubat 1967 doğumlu Türk oyuncu ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir.[ Tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğuyla tanınmış bir sanatçıdır. Karadağlı, tiyatro sahnesinde de başarılı bir kariyere sahiptir. Hem klasik hem de çağdaş oyunlarda performans sergilemiştir. Ayrıca sunuculuk da yapmış, çeşitli programları ve ödül törenlerini sunmuştur. Tamer Karadağlı, Türk televizyon ve sinemasının tanınmış yüzlerinden biri olarak sanat kariyerine devam etmektedir.
Tamar Karadağlı'nın Oynadığı Filmler
- 2003 Bir Tutam Baharat - Mustafa
- 2005 Beyza'nın Kadınları - Fatih
- 2005 Şans Kapıyı Kırınca - Pilot
- 2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım - Polis
- 2007 Living & Dying - Duca
- 2009 Suluboya
- 2010 Memlekette Demokrasi Var - Kaymakam
- 2012 Süper Türk - Ekber
- 2012Türk Suikastçı Alina
- 2016 Pamuk Prens - Tamer
- 2017Sinyalciler: Son Akşam Yemeği
- 2018 Börü - Seslendirme (Mustafa Kemal Atatürk)
- 2023 Serçenin Gözyaşı - Hakim Bey
Tamer Karadağlı'nın Oynadığı Diziler
- 1993 Ferhunde Hanımlar - Selçuk
- 1999 Babam Olur Musun - Erol
- 1999Demir Leblebi
- 2000 Şaşıfelek Çıkmazı - Timur
- 2000 Sarı Evin Esrarı - Doğan
- 2000 Artık Sevmeyeceğim - Kemal
- 2001 Nasıl Evde Kaldım - Haldun
- 2002 En Son Babalar Duyar - Görücü (Konuk oyuncu 1. bölüm)
- 2002-2019 Çocuklar Duymasın - Abidin Haluk Çetinoğlu
- 2002 Reyting Hamdi - Okul Müdürü
- 2004-2005 Çocuklar Ne Olacak - Haluk
- 2004-2006 Yağmur Zamanı - Fırat Çağlar
- 2006 Hayatım Sana Feda - Levent Başaran
- 2006 Arka Sokaklar - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 14. bölüm)
- 2007 Doktorlar
- 2007 Fedai - Emin Bora
- 2008 Karamel - Çaycı
- 2008 Kiralık Oda
- 2008 Son Ağa - Salim Ağa Bağcıoğlu
- 2008 Kırmızı Işık - Sunucu
- 2009 Avrupa Yakası - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 190. bölüm)
- 2009 Ah Kalbim - Kamuran
- 2009 Altın Kızlar
- 2011 Adım Bayram Bayram
- 2012 Acayip Hikayeler - Yakup
- 2019 Sevdim Seni Bir Kere - Yardımcı Komiser
- 2021 Savaşçı - Albay Oktay Göktürk/Uzi