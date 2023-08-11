Tamer Karadağlı kimdir? Karadağlı aslen nereli? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'nün hayatı!

Tamer Karadağlı, Türkiye'nin önde gelen televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol almıştır. 1990'lı yılların sonlarından itibaren çeşitli dizilerde ve filmlerde başarılı performanslar sergilemiştir. En bilinen rolü, "Sıla" adlı televizyon dizisinde canlandırdığı Boran karakteridir. Ayrıca "Aliye," "Bir Istanbul Masalı," "Yabancı Damat" gibi popüler dizilerde de önemli roller üstlenmiştir.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR? ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN YILDIZI ASLEN NERELİ?

Tamer Karadağlı, 14 Şubat 1967 doğumlu Türk oyuncu ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir.[ Tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğuyla tanınmış bir sanatçıdır. Karadağlı, tiyatro sahnesinde de başarılı bir kariyere sahiptir. Hem klasik hem de çağdaş oyunlarda performans sergilemiştir. Ayrıca sunuculuk da yapmış, çeşitli programları ve ödül törenlerini sunmuştur. Tamer Karadağlı, Türk televizyon ve sinemasının tanınmış yüzlerinden biri olarak sanat kariyerine devam etmektedir.

Tamar Karadağlı'nın Oynadığı Filmler

2003 Bir Tutam Baharat - Mustafa

2005 Beyza'nın Kadınları - Fatih

2005 Şans Kapıyı Kırınca - Pilot

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım - Polis

2007 Living & Dying - Duca

2009 Suluboya

2010 Memlekette Demokrasi Var - Kaymakam

2012 Süper Türk - Ekber

2012Türk Suikastçı Alina

2016 Pamuk Prens - Tamer

2017Sinyalciler: Son Akşam Yemeği

2018 Börü - Seslendirme (Mustafa Kemal Atatürk)

2023 Serçenin Gözyaşı - Hakim Bey

Tamer Karadağlı'nın Oynadığı Diziler