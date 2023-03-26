Tantan'dan Bahçeli'ye yanıt: "HÜDAPAR’la Hizbullah arasında bağ var"

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, AK Parti listelerinden seçime gireceği açıklanan Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) hakkında açıklama yapmasını isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Sözcü TV'ye bağlanan Tantan, “HÜDAPAR’la Hizbullah arasında tabii ki bağ vardır” diyen Tantan, “İsimleri tek tek saymaya gerek yoktur. 57. Hükümet döneminde Hizbullah evlerinin nasıl ortaya çıkarıldığına, Gaffar Okkan’ın nasıl öldürüldüğüne, Başbakan Yardımcısı olarak şahit olmuş biri” dedi.

Bahçeli’nin sözlerine “Bunları nasıl söyleyebiliyor anlamak mümkün değil" diyerek tepki gösteren Tantan, "HÜDAPAR’ın alt yapısının kimlerden oluştuğunu gazetelerde, televizyonlardan bir bir saydık. Paraların kimden geldiği biliniyor. Oradaki faaliyetleri nasıl ortaya çıkardığımızı yakinen takip eden bir isim Bahçeli. İnanarak söylediğini düşünmüyorum yeniden parlamentoya girebilme kaygısıyla söylediğini düşünüyorum” diye konuştu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDAPAR ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir" dedi.

Bahçeli, "Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.