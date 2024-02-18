Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, “tatile kavuşturalım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tek amaçlarının millete hizmet etmek olduğunu belirterek, "AK Parti olarak vatandaşın huzuru, refahı için, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalışıldı, çalışılmaya da devam ediyor. Milletimizle hemhal olmaktan hiçbir zaman vazgeçmedik." dedi.

Yumaklı, Ataşehir Kastamonu Hemşehri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Kastamonu'dan İstanbul'a gelirken herkesin farklı sebebi olduğunu aktararak, kimisinin iş kimisinin aş kimisinin ise eğitim için geldiğini dile getirdi.

Memleketten gelirken birçok şeyin de geride bırakıldığını anlatan Yumaklı, "Gönüllerini, çocuklarını, hayallerini bıraktı. Taşı toprağı altın olan bu şehirde hayata tutunmaya çalıştı ama hiçbir zaman için Kastamonu'nun hamuruna sahip olduğunu unutmadı. Kastamonu'yu unutmadık ve unutmayacağız. Bundan sonra da genç kardeşlerimize memleketin mutlaka gönüllerinde olmasını sağlayacağız. Bu şehre gelirken ya da Türkiye'nin dört bir tarafındaki şehirlere giderken o dönemde göç edenlerin hep gönlünde samimiyet vardı. Bizlerden komşularımız, arkadaşlarımız, dostlarımız her zaman razı olmuştur." diye konuştu.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin kuruluşunda "Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Nitekim verdiği sözü tuttu. Bugün itibarıyla artık uzayda astronotu olan, farklı ülkelere savunma sanayisi ürünleri yapıp satan, üreten, büyüyen bir Türkiye'ye getirdi. Cumhurbaşkanımız 22 yılda her zaman için odak noktasının insan olduğunu söyledi. Bundan bir an bile odağını dağıtmadı. Tek amacımız var: Bu millete hizmet etmek, bizlerden çok daha fazla çalışan Cumhurbaşkanımıza yetişebilmek. Ona yetişmek çok mümkün değil ama onun gösterdiği şekilde çalışıp hizmet etmek bizim için önemli.

AK Parti olarak vatandaşın huzuru, refahı için, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalışıldı, çalışılmaya da devam ediyor. Milletimizle hemhal olmaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Anlatıp konuşacağız ki milletimiz yapılan kara propagandalara aldanmasın, çünkü feraset bambaşka bir şey. Biz bunu mayıs ayında gördük. Neler vadedilmişti bir hatırlayın. Şimdi o vaatte bulunanları kaçıncı masada bıraktık bilmiyorum ama menfaatleriyle alakalı konu bittiği zaman nasıl tespih taneleri gibi dağıldığını gördük. Bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne kast edenlerle demlenenlerin, size gene vaatleri olacaktır. Ben inanıyorum, hemşehrilerim hiçbir zaman için buna prim vermeyecek."

"MEMLEKT İŞİ GÖNÜL İŞİDİR"

Memleket işinin gönül işi olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Onun için ailenizi, arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu bir kenara bırakabiliyorsunuz. Bu iş bunu gerektiriyor. Eminim; bu görevlere talip olan belediye başkan adayı kardeşlerimiz de aynı şekilde sizler için, memleket için, millet için, vatandaşlarımız için gecelerini gündüzlerine katmış olacaklar." dedi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ikinci yüzyılını hep birlikte inşa edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi seçim süreci var, birçok aday birçok şey söyleyecek ama biz şunu biliyoruz ve unutmayacağız; belediyecilikte gene yaparsa AK Parti yapacak, gene yaparsa Recep Tayyip Erdoğan'ın vekilleri yapacak. Mış gibi yapmak diye bir şey var. 5 sene boyunca İstanbul'da belediye başkanıymış gibi yapıldı. Metro tünelleri kapatıldı. Sanki yeni bir şey yapıyormuş gibi tahta perdeler yapıldı. Allah için yeni bir şey yaptılar, tahta perdelerinin üzerine koydukları o afişler eskidiğinde yenilediler.

Bu şehrin bir dünya şehri olduğundan zerre kadar haberleri yok. İstanbul'da en son uluslararası hangi toplantı oldu, hatırlayabileniz var mı? Konferans salonlarında yer bulunmazdı. Bunların yüzünden bu elmas gibi şehrin üstü kalın bir toz tabakasına döndü. İnşallah sizler 31 Mart'ta bu fetret devrini sona erdireceksiniz. Bu topu taca atan, aklı fikri başka yerde olan, 'bana çok yakışıyor' dediği tatili ona kavuşturalım, o tatile gitsin bir daha da geri dönmesin."