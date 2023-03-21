Taşdemir: “Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır"

Hilmi Daşdemir'in sözlerine tahammül edemeyen programın sunucusu Kübra Par, "O sizin düşünce özgürlüğünüz" diyerek itiraz etti. Daşdemir, sunucunun tutumu sonrası yayını terk etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edilmesinin ardından HDP kendi adaylarını çıkarmayacaklarını açıklamıştı. Gelen davet üzerine Kılıçaroğlu, HDP Genel Merkezini ziyaret ederek, partinin eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmüştü.



PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Murat Karayılan gibi isimler de terör örgütünün kanallarında yaptıkları açıklamalarda AK Parti’nin karşısında CHP ve İyi Parti’yi desteklediklerini açıkça ifade etmişlerdi.