Tayyip Erdoğan'ın diploması: İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte o belgeler...

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı ve lisans diplomasının bulunmadığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen bültende, iddiaları yalanlayan Marmara Üniversitesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lisans eğitimi ve okulda kayıt altında tutulan belgelerle ile ilgili detaylı açıklama yaptığı kaydedildi.