Tayyip Erdoğan'ın diploması: İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte o belgeler...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı. Bültende "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı ve lisans diplomasının bulunmadığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması da paylaşıldı. İşte o belgeler...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.
Bültende "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı ve lisans diplomasının bulunmadığı" iddiaları ile ilgili de açıklama yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'nde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı ve lisans diplomasının bulunmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı ve lisans diplomasının bulunmadığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen bültende, iddiaları yalanlayan Marmara Üniversitesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lisans eğitimi ve okulda kayıt altında tutulan belgelerle ile ilgili detaylı açıklama yaptığı kaydedildi.